¿ùÌîÍÚÎ¼¤ÈÌÜ¹õÏ¡¡Ö¶µ¾ì¶¡×Æ±´ü¤¬ºÆ²ñ¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤±¤ÉÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¸ß¤¤¤ÎË½Ïª¤Ëº®Íð
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï7·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¹çÆ±²ñ¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥é¥¤¥Ö2024¡¦²Æ¡×¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ê27¡Ë¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ê28¡Ë¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê43¡Ë¾¾²¬çýÍ¥¡Ê29¡ËHey¡ªSay¡ªJUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê31¡Ë¤é¡¢5ºîÉÊ¤«¤é·×15¿Í¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤«¤é½Ü¤ÎÃíÌÜÇÐÍ¥¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢³ÆºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï29Æü¤Ë´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¸áÁ°10»þ25Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¡£
·î9¡Ö³¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¡Ê7·î1Æü½é²ó¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÌÜ¹õ¡¢·î10¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡×¡ÊÆ±8Æü½é²ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿ùÌî¤È²¬ºê¼Ó³¨¡Ê28¡Ë¤Î3¿Í¤ÏÆ±¶É·Ï¡Ö¶µ¾ì2¡×¤Ç¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤¿¡ÈÆ±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Ê²ñ¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¿ùÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤Å·Á³¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¡Ø¶µ¾ì2¡Ù¤Î»£±Æ»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¤â¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÈÖ¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ùÌî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¹¥¯¤Ç½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£²¬ºê¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿ùÌî¤Ï¡Ö²¶¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÅ·Á³È¯¸À¤Ç²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¿ùÌî¤â¡¢ÌÜ¹õ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½¾ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¡£ÌÜ¹õ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ªËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤éËÜÅöÌµ»ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÄûÀµ¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£