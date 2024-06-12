¡ÈÂç¿Í±Ç¤¨¡É¤Ê¤é¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Ë¤ªÇ¤¤»♡¡Öº£¤Ã¤Ý¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤¬¿ä¤»¤ë¡ª
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í±Ç¤¨¥³ー¥Ç¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¡Öº£¤Ã¤Ý¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª ²Æ¤é¤·¤¤ÁÇºà¤ÇÎÃ¤·¤²¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥é¥Õ¤ËÃå¤³¤Ê¤¹
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ê¥Í¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¡Ö¥ê¥Í¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥·¥çー¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ê¥Í¥óº®¤ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃå¤é¤ì¤½¤¦¡£@hina_wear123¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥·¥çー¥ÄÊÌ¡¹¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤ÆÃå²ó¤·ÎÏÈ´·²¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡ý
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥Í¥ó¥·¥ã¥Ä¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥ê¥Í¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÂ·¤¨¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×É÷¥³ー¥Ç¡£¾®Êª¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤Æ°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤¬¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥°¾ðÊó¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@hina_wear123ÍÍ¡¢@asamimiiiiÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri