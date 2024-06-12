【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、与那原町、南風原町に発表
気象台は、午前3時15分に、大雨警報（土砂災害）を宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、与那原町、南風原町に発表しました。また洪水警報を那覇市に発表しました。
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本島中南部では、12日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
12日朝にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■浦添市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■糸満市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■豊見城市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■南城市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■中城村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■西原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■与那原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■南風原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
■渡嘉敷村
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
■八重瀬町
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm