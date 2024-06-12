気象台は、午前3時15分に、大雨警報（土砂災害）を宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、与那原町、南風原町に発表しました。また洪水警報を那覇市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、与那原町、南風原町に発表

本島中南部では、12日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■那覇市

□大雨警報

・土砂災害

12日朝にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



□洪水警報【発表】

12日朝にかけて警戒





■宜野湾市□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■浦添市□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■糸満市□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■豊見城市□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■南城市□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■中城村□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■西原町□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■与那原町□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■南風原町□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■渡嘉敷村□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒■八重瀬町□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm