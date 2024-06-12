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気象台は、午前3時15分に、大雨警報（土砂災害）を宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、与那原町、南風原町に発表しました。また洪水警報を那覇市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・宜野湾市、浦添市、中城村、西原町、与那原町、南風原町に発表

本島中南部では、12日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　12日朝にかけて警戒

■宜野湾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■浦添市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■糸満市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■豊見城市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■南城市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■中城村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■西原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■与那原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■南風原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

■渡嘉敷村
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒

■八重瀬町
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm