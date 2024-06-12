ÃÏ¸µÀª¤ÎÃæ¤Ç¤â»Å¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤Îºä¸µ¹À¿Î

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ç­µ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÃÝÅçÆÃÊÌ¡¡³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡×¤Ï£±£±Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë£±£¸Áª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¡¡ÃÏ¸µ¤Îºä¸µ¹À¿Î¡Ê£³£¸¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È£·£Ò¤Î¥¤¥óÀï¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éºÇÆâ¤òº¹¤·¤¿ÊöÎµÂÀ¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£±Ãå¡££µ°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö¿­¤Ó¤Ï¾å°Ì¡£¼êÁ°¤¬¤­¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ú¥éÄ´À°¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤Æ°¤­¡££²Ãå¤ÎÊö¤â¡Öºä¸µ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ä¾Àþ¤Ç¿­¤Ó¤¿¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¡£

¡¡ÃÏ¸µÀª¤Ç¤ÏÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¢Ê¿ËÜ¿¿Ç·¡¢ÀÖ´äÁ±À¸¡¢ºä¸µ¤Î£´¿Í¤¬½àÍ¥¿Ê½Ð¡£¡ÖÃÏ¸µÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤Æ¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤­¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡££²£°£²£±Ç¯£´·î¤Î¸ÍÅÄ£¶£¶¼þÇ¯µ­Ç°°ÊÍè£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ç­µÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£