º£¤¬¤½¤Î»þ¤À¡£ÃËÀ¤¬¹ðÇò¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡Ö½Ö´Ö¡×¤È¤Ï
Îø¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê½÷À¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¾ï¤Ë»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¹ðÇò¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡Ö½Ö´Ö¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤Ç¤¤¿¤È¤
ÃËÀ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¹ðÇò¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ÎÉÔ°Â¤ò¿¡¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷À¤«¤é¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¹ðÇò¤ò·è°Õ¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¹ðÇò¤ò·è°Õ¤¹¤ëÃËÀ¤â¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤
¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¡ÖÁá¤¯¹ðÇò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤ËÂ¾¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢ÃËÀ¤Î¹ðÇò¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤ËÃËÀ¤Î¿´¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼¹ðÇò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁêÀ¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö