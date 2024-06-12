606号室、心に刺さる新曲「君との日々は退屈だ」配信開始
大阪発の4ピースピアノロックバンド・606号室の新曲「君との日々は退屈だ」が6月12日に配信リリースされた。
「君との日々は退屈だ」は、恋人のマンネリ化した様子を描くバラード曲。タイトルにも起用されている”君との日々は退屈だ”というフレーズを中心に、心に刺さる二人の愛おしい様子が描かれている。楽曲面では、606号室の特徴でもあるピアノの旋律に加え、ストリングスの音色が楽曲をドラマチックに表現し、優しいギターのアルペジオから始まる。
606号室はライブ活動も東名阪を中心に精力的に行なっており、Mr.ふぉるてや Absolute areaとの2マンライブも決定している。
＜リリース情報＞
606号室
New Digital Single「君との日々は退屈だ」
2024年6月12日（水）配信リリース
https://linkcloud.mu/78423734
＜ライブ情報＞
2024年6月14日（金）吉祥寺 STAR PINES CAFE
ORANGE STATION LIVE 2024
Mr.ふぉるて×606号室
2024年6月16日（日）新宿Loft
Ruby Tuesday×ENDSCAPE×night after night 10years anniversary
新宿LOFT歌舞伎町移転25周年PREMIUM EVENT【CONNECTING.】
2024年6月22日（土）大阪 心斎橋BIGCAT
ツタロックDIG LIVE Vol.14-OSAKA-
2024年6月29日（土）タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
ZERO NEN Supported by TOWER RECORDS SHIBUYA
2024年7月13日（土）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE
ガラクタツアー「TAKARAMONO NI NARITAI TOUR 2024」
2024年7月26日（金）代官山SPACE ODD
Absolute area 2man Live 2024「ふたりのり」
Official：https://lit.link/room606
X：https://x.com/606_official
Instagram：https://www.instagram.com/606._.official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@606._.official
YouTube：https://www.youtube.com/@606_official
「君との日々は退屈だ」は、恋人のマンネリ化した様子を描くバラード曲。タイトルにも起用されている”君との日々は退屈だ”というフレーズを中心に、心に刺さる二人の愛おしい様子が描かれている。楽曲面では、606号室の特徴でもあるピアノの旋律に加え、ストリングスの音色が楽曲をドラマチックに表現し、優しいギターのアルペジオから始まる。
＜リリース情報＞
606号室
New Digital Single「君との日々は退屈だ」
2024年6月12日（水）配信リリース
https://linkcloud.mu/78423734
＜ライブ情報＞
2024年6月14日（金）吉祥寺 STAR PINES CAFE
ORANGE STATION LIVE 2024
Mr.ふぉるて×606号室
2024年6月16日（日）新宿Loft
Ruby Tuesday×ENDSCAPE×night after night 10years anniversary
新宿LOFT歌舞伎町移転25周年PREMIUM EVENT【CONNECTING.】
2024年6月22日（土）大阪 心斎橋BIGCAT
ツタロックDIG LIVE Vol.14-OSAKA-
2024年6月29日（土）タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO
ZERO NEN Supported by TOWER RECORDS SHIBUYA
2024年7月13日（土）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE
ガラクタツアー「TAKARAMONO NI NARITAI TOUR 2024」
2024年7月26日（金）代官山SPACE ODD
Absolute area 2man Live 2024「ふたりのり」
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