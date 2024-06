【Rambo: First Blood Part II - 1/6 John Rambo(ランボー/怒りの脱出 - 1/6 ジョン・ランボー)】6月12日 出荷開始価格:33,000円

threezeroは、アクションフィギュア「ランボー/怒りの脱出 - 1/6 ジョン・ランボー」の出荷を6月12日に開始する。価格は33,000円。

本商品は、ランボーシリーズ第2作品目の映画「ランボー/怒りの脱出」より、主人公のジョン・ランボーを1/6スケールでアクションフィギュア化したもの。

ヘッド部分が印象的な赤いバンダナを額に巻いた造形となっている一方、筋肉質なボディは確かな作りで、多数の可動部位をもっている。また布製の黒いシャツと黒いタンクトップ、黒いカーゴパンツ、投げナイフを隠したポケット付きのミリタリーブーツとタクティカルベルトなど、細部に渡って劇中のランボーの姿が再現されている。

付属する武器と映画プロップ類は合計19点が付属し、それぞれウェザリング表現を含む精密な塗装が施されている。一部の付属品には布やロープを使用することでリアルさを演出しており、劇中で印象的な活躍を見せたコンパウンドボウには矢が5本と矢筒も付属。コンバットナイフには鞘と掛け紐と砥石が付いており、投げナイフ2本とブーツナイフはベルトに収納できる。銃器は弾帯付きのマシンガン、アサルトライフル、そしてロケットランチャーとその弾頭が付属するほか、腕時計と、劇中で重要な意味を持っていた仏教のお守りも付いてくる。

豊富な付属品のほか、全7種類の交換式手首パーツも用意されており、劇中の様々なシーンを再現することができる。

「ランボー/怒りの脱出 - 1/6 ジョン・ランボー」

スケール:1/6スケール

サイズ:全高 約300mm

素材:ABS、POM、PVC、布

付属品

黒いシャツ×1

黒いタンクトップ×1

プッシュダガー用ポケット付きのベルト×1

黒いカーゴパンツ×1

ブーツ×1対

矢筒×1

弓×1

矢×5

コンバットナイフ×1

砥石付きの鞘×1

プッシュダガー×2

ブーツダガー×1

アサルトライフル×1

マシンガン×1

マシンガン用の弾帯×1

ロケットランチャーとその弾頭×1

仏教のお守り×1

腕時計×1

交換式手首パーツ×7種類(拳1対、開き手1対、マシンガン保持用の手1対、AKMアサルトライフル保持用の手1対、ナイフ保持用の左手1個、コンパウンドボウ保持用の右手1個、矢保持用の左手1個)

