【ヤンマガWeb:「恥じらう君が見たいんだ」2巻無料公開】公開期間:6月10日~6月18日まで

講談社は、同社Webマンガサイト「ヤンマガweb」にてマンガ「恥じらう君が見たいんだ」の2巻期間限定無料公開を実施している。期間は6月18日まで。

本作は露出女子高生×映画男子ぼ歪んだ青春の“晒し愛”マンガ作品。6月19日に最新第8巻の発売を記念した無料公開となっている。

□「ヤンマガWeb」の「恥じらう君が見たいんだ」ページ

【「恥じらう君が見たいんだ」あらすじ】

映画監督を父に持つ男子高校生・白沢明人が図書準備室で見たものーー。それは同級生・本上夏帆の”オナニー現場”だった。戸惑いながらも、ついスマホでそれを撮影してしまう明人。そんな明人に気づいた夏帆は、男子トイレでとある”提案”を明人に持ちかけるーー! 露出女子高生×映画男子。歪んだ青春の”晒し愛”、開幕!

