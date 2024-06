【僕の妻は感情がない】放送開始日:7月2日より毎週火曜23時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:未定

アニメ「僕の妻は感情がない」が、TOKYO MXほかにて7月2日23時より放送開始となる。

「僕の妻は感情がない」は杉浦次郎氏が「月刊コミックフラッパー」で連載しているマンガが原作。社畜サラリーマン・小杉タクマが購入した家事ロボット・ミーナが、「お嫁さんになってくれない?」と求婚されたことをきっかけに、プログラムにないはずの行動をとるようになる......というハートフルストーリーとなっている。

製作は手塚プロダクションが担当。小杉タクマ役は豊永利行さん、ミーナ役は稲垣好さんが演じるほか、タクマの妹である小杉あかり役には青山吉能さん、スーパーミーナ役には芹澤優さんが抜擢されている。

また、オープニング主題歌はホロライブ所属のVTuber・ときのそらさんによる「おかえりなさい」、エンディングテーマは清水美依紗さんの「Wave」に決定している。

「僕の妻は感情がない」詳細

・放送開始日:7月2日より毎週火曜23時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:未定

□「僕の妻は感情がない」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『僕の妻は感情がない』本PV/My Wife Has No Emotion | Official Main Trailer】【「僕の妻は感情がない」あらすじ】

家電を買ったら家族が出来ました。

社畜サラリーマンの小杉タクマは、家事をする暇がないため、家事ロボット「ミーナ」をリサイクルショップで購入する。タクマが「お嫁さんになってくれない?」と軽い気持ちで求婚したことをきっかけに、ミーナはプログラムにないはずの行動をとるようになる。自らの機能を駆使し、出来る限り「お嫁さん」であろうとするミーナ。タクマにもまた、夫としての自覚が芽生えていく――。

ミーナには本当に「感情がない」のか。人間とロボット、「夫婦未満の2人が夫婦の絆を築くまで」のハートフルストーリー!

(C)2024 杉浦次郎/KADOKAWA/製作委員会は感情がない