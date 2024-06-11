´Ñ»¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡Ã¶Æá¤Î¡Ö°é»ù¤Î³µÇ°¡×¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿½Ö´Ö
Æ±¤¸¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤â²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢·ëº§¤·¤¿°ÕÌ£¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃ¶Æá¤Î°é»ù¤Î³µÇ°¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡×¤Î°ÕÌ£¤ò¤Ï¤°ã¤¨¤Æ¤¤¤ëÃ¶Æá¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡×¤Î°ÕÌ£
¡Ö½Ð¤«¤±¤ëÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¶Æá¤Ë¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢Éô²°¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ã¶Æá¤Ë¡ØÌÌÅÝ¸«¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤ó¡©¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¿¤è¡©¡Ù¤È¡¢¤Ê¤Ë¤â°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¤¢Á³¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡°é»ù¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î´Ñ»¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¤Ê¤¬¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¡×¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£