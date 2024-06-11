みんなで採点!! シリアを5発撃破&6戦全勝の森保J、最も評価が高かったのは途中出場の…
[6.11 W杯アジア2次予選第6節 日本 5-0 シリア Eピース]
日本代表は11日、W杯アジア2次予選第6節でシリア代表を5-0で撃破し、同予選6戦全勝を果たした。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、途中出場からPKを獲得して自ら決めたMF相馬勇紀で『7.11』。2位はダメ押しの5点目を挙げたMF南野拓実で『6.99』、3位は途中投入で攻撃を組み立てたMF鎌田大地で『6.75』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 12 大迫敬介 6.01
DF 4 板倉滉 5.76
DF 16 町田浩樹 5.63
DF 22 冨安健洋 6.26
MF 6 遠藤航 6.08
MF 8 南野拓実 6.99
MF 10 堂安律 6.32
MF 13 中村敬斗 6.58
MF 17 田中碧 6.15
MF 20 久保建英 6.68
FW 9 上田綺世 6.80
▼途中出場
DF 21 伊藤洋輝 6.56
MF 15 鎌田大地 6.75
MF 11 相馬勇紀 7.11
MF 7 川村拓夢 5.19
GK 23 谷晃生 5.92
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は11日、W杯アジア2次予選第6節でシリア代表を5-0で撃破し、同予選6戦全勝を果たした。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、途中出場からPKを獲得して自ら決めたMF相馬勇紀で『7.11』。2位はダメ押しの5点目を挙げたMF南野拓実で『6.99』、3位は途中投入で攻撃を組み立てたMF鎌田大地で『6.75』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 12 大迫敬介 6.01
DF 4 板倉滉 5.76
DF 16 町田浩樹 5.63
DF 22 冨安健洋 6.26
MF 6 遠藤航 6.08
MF 8 南野拓実 6.99
MF 10 堂安律 6.32
MF 13 中村敬斗 6.58
MF 17 田中碧 6.15
MF 20 久保建英 6.68
FW 9 上田綺世 6.80
▼途中出場
DF 21 伊藤洋輝 6.56
MF 15 鎌田大地 6.75
MF 11 相馬勇紀 7.11
MF 7 川村拓夢 5.19
GK 23 谷晃生 5.92
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