[6.11 W杯アジア2次予選第6節 日本 5-0 シリア Eピース]

　日本代表は11日、W杯アジア2次予選第6節でシリア代表を5-0で撃破し、同予選6戦全勝を果たした。

　iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。

　最も評価が高かったのは、途中出場からPKを獲得して自ら決めたMF相馬勇紀で『7.11』。2位はダメ押しの5点目を挙げたMF南野拓実で『6.99』、3位は途中投入で攻撃を組み立てたMF鎌田大地で『6.75』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。

▼先発

GK 12 大迫敬介 6.01

DF 4 板倉滉 5.76

DF 16 町田浩樹 5.63

DF 22 冨安健洋 6.26

MF 6 遠藤航 6.08

MF 8 南野拓実 6.99

MF 10 堂安律 6.32

MF 13 中村敬斗 6.58

MF 17 田中碧 6.15

MF 20 久保建英 6.68

FW 9 上田綺世 6.80

▼途中出場

DF 21 伊藤洋輝 6.56

MF 15 鎌田大地 6.75

MF 11 相馬勇紀 7.11

MF 7 川村拓夢 5.19

GK 23 谷晃生 5.92

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!