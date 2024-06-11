¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¡¡¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÌöÆ°¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¿¡×
WÇÕ¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥·¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï6·î11Æü¤Ë2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¶¦ºÅ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¥¢Àï¤ËÎ×¤ß¡¢Á°È¾¤Ë3¥´¡¼¥ë¡¢¸åÈ¾¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢5-0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÂåÉ½12ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë9·î¤Ë»Ï¤Þ¤ëºÇ½ªÍ½Áª¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¡¢6Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³¡£½øÈ×¤«¤é¥µ¥¤¥É¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Á°È¾13Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤Æº¸Â¤Ç¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¾åÅÄ¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°È¾19Ê¬¡¢¼«¿Ø¤ÇÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÂÇ³«¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±ûÉÕ¶á¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢µ×ÊÝ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤À¸å¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤ØÅ¸³«¡£Æ²°Â¤ÏÃæ±û¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÍø¤Â¤Îº¸Â¦¤ØÁê¼ê¤ò³°¤·¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ò¼ÍÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¡£3Ê¬¸å¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤«¤éMFÆîÌîÂó¼Â¤Ø¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁê¼ê¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò3-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤È¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¸åÈ¾27Ê¬¤ËMFÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿PK¤ò¼«¤é·è¤á¤Æ4ÅÀÌÜ¡¢Æ±40Ê¬¤Ë¤ÏÆîÌî¤¬±¦Â¥ß¥É¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï2¼¡Í½Áª¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï1¥È¥Ã¥×¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæÂ¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¤«¤é¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥É¤ò»È¤¦¶ÉÌÌ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÆ²°Â¡ËÎ§¤È¡ÊÃæÂ¼¡Ë·ÉÅÍ¤ÇµÕÂ¥µ¥¤¥É¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤«¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£1ËÜÌÜ¤Ç¤Ð¤Ã¤Á¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢FW¤È¤·¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¤Ï¡¢¹¶·âÅª3¥Ð¥Ã¥¯¤¬µ¡Ç½¡£¾åÅÄ¼«¿È¤â¡ÖÎý½¬¤è¤ê¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£2¥·¥ã¥É¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤·¡¢ÇÛÃÖ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤âÄÏ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¥Ü¡¼¥ë¤â¼õ¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Á°Àï¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¾å¼ê¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë