23日開催の『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』(国立代々木競技場第二体育館)の出場選手の公開練習が11日、新宿FACEでファンの前で行われたが、メインイベントで鈴木千裕と対戦する五味隆典がドタキャン。試合まで2週間を切るなかで、波乱の展開を迎えた。先月16日に行われた会見では「この試合に向けて、休日返上で若い頃でもやったことがないくらい走り込んできた」とこの試合に向けて体を作り込んでいることを明かしていた五味。しかし、この日は連絡もなくキャンセルされ、対戦する鈴木だけが練習を行った。果たして五味に何があったのか、そして試合は実現されるのか。公開練習直後、慌ただしく各方面に連絡を取るKNOCK OUTの山口元気代表を直撃した。

――五味選手は連絡もなくキャンセルされたそうですが、いつ頃まで連絡は取れていたのでしょうか?【山口】8日の土曜日に「あす9日の『RIZIN.47』で千裕とパッキャオ選手の試合が発表になります」と連絡しました。RIZINさんには発表を23日の試合後まで待ってくれないかと話したんですけど、ちょっと調整がつかなかったので、「五味選手との試合前の発表で、気分を害されるかもしれないのですが…」とお伝えしたら、「11日の公開練習は行かないです」と返信があって。「それは困ります」ってお願いしたのですが、そっからLINEは未読、電話をしても出てもらえなくなってしまいました。――原因は、五味選手がパッキャオ選手の大ファンで、自分が戦いたかったという気持ちがあったからでしょうか?【山口】そうでしょうね、癇(かん)に障った部分があるのかと思います。公開練習に来ないだけならいいのですが、試合は来ないとなったら困っちゃいますね。今日はオーディション番組『THE KNOCK OUT FIGHTRES』のチーム千裕とチーム五味の対抗戦があって、チーム五味のメンバーにはセコンドがいなくて、申し訳なかったです。――千裕選手は「試合に来てくれたらOKです」と意外とアッサリしていました。【山口】そこは良かったですけど「試合には来てくれますよね?」ってちょっと心配していたので、僕が五味選手と話すために東林間のジムに直接行きます。――五味選手のイライラが伝わってくるようですが、昔からの五味ファンにとっては”イライラする五味隆典”の爆発力に期待してしまいます。【山口】そうですね、そういう時の五味隆典は怖いですから。RIZINの榊原さんも言ってましたけど、怒った時の五味隆典はなにかあるぞと。――もしかしたら、五味選手が千裕選手をKOで倒して、パッキャオ戦も自分の拳で強奪しようと目論んでいるかもしれませんね。【山口】そういう世界線を見たい人もいるでしょうね。ただ、相手が変わったらパッキャオとの交渉も大変になると思いますけど(苦笑)。――そんな流れもあり『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』が一気に見逃せない大会になりました。【山口】千裕も公開練習で「五味さんに苦戦しているようじゃパッキャオとやる資格はない」って言っていましたから、スッキリとKO勝利するつもりでしょうけど、そんなに簡単に五味選手は倒せないんじゃないかな。――山口さんはどんな試合展開を予想されますか?【山口】2つあって、1つは今の勢いのまま千裕が一気に飲み込むパターン。もう1つは五味選手って意外とボクシングの細かいテクニックが上手いので、千裕のまっすぐなパンチに対してジャブを突いたり、体重差を生かしたクリンチワークでコントロールしながらグチャグチャの展開に持っていくパターン。どっちも可能性があると思います。――RIZINを見ているファンとしては、金原正徳選手との試合と同じように千裕選手が勢いで飲み込むパターンを想像してしまいますが、契約体重は73キロなので体格差が試合の大きなポイントになりそうですね。【山口】あとは、五味選手って打たれ強いじゃないですか。パンチでKO負けってほとんど無いと思うので、そこは怖いところですよね。ただ、千裕は金原選手というレジェンドを超えて、次は五味選手というレジェンドも超えて、日本のスーパースター2人を倒して最後に世界のスーパースターのパッキャオとやる、そういう運命だったのかなと思います。――山口代表にとっても、千裕選手がどこまで飛んでいくのか楽しみですね。【山口】楽しみですけど、駆け上がるスピードが早すぎて、こっちがついていけないです(笑)。――パッキャオ戦が決まったことで、23日の『KNOCK OUT』も一気に見逃せなくなりました。【山口】ほかにも面白い試合が目白押しですので、ぜひ会場にお越しになって選手を応援してください!●『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』6月23日/国立代々木競技場第二体育館チケット発売中・U-NEXTで見放題独占ライブ配信【対戦カード】すべて3分3R・延長1R・第15試合 KNOCK OUT特別ルール(※パンチのみ)-73.0kg契約鈴木千裕 vs. 五味隆典・第14試合 KNOCK OUT-BLACK -59kg級龍聖 vs. 山田彪太朗・第13試合 ・KNOCK OUT OFG-RED -58.5kg契約小笠原瑛作 vs. デーングリアングライ・シンマーウィン・第12試合 KNOCK OUT-RED -61.0kg契約重森陽太 vs. レンタ・ウォーワンチャイ・第11試合 KNOCK OUT-UNLIMITED -58.5kg契約栗秋祥梧 vs. 中村優作・第10試合 KNOCK OUT-RED スーパーバンタム級壱・センチャイジム vs. チョークディー・PKセンチャイジム・第9試合 KNOCK OUT-BLACK -56.0kg契約古木誠也 vs. 福田拓海・第8試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーライト級バズーカ拓樹 vs. 中島玲・第7試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -53.0kg契約ルシア・アプデルガリム vs. NA☆NA・第6試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -48.0kg契約ぱんちゃん璃奈 vs. アイリン・ゴンザレス・第5試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級漁鬼 vs. エミール・アラゾフ・第4試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級渡部太基 vs. 小川悠太・第3試合 KNOCK OUT-BLACK -63kg級大谷翔司 vs. セーンダオレック・Y’ZDジム・第2試合 KNOCK OUT-RED ウェルター級MASATO BRAVELY vs. 杉原新也・第1試合 KNOCK OUT-BLACK -61.5kg契約般若HASHIMOTO vs. 小森玲哉