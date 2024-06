Apesが本日6月11日、徳間ジャパンよりメジャー1st EP『WANDERS』をリリースした。これにともなってティザー映像が公開となった。ティザー映像はEPに収録された新曲6曲の一部が視聴可能だ。Apesは同EPを引っ提げて<Major 1st EP “WANDERS” Release Tour>を開催する。ツアーは8月10日の京都 Live House Nano公演を皮切りに、静岡、福岡、岡山、大阪、愛知、そして9月26日の東京・渋谷Spotify O-Crestまで、全7公演の規模で行われる。メジャー1st EP『WANDERS』CD購入者を対象としたチケット最速先行予約受付スタートとなっている。

■メジャー1st EP『WANDERS』



2024年6月11日(火)発売【CD】TKCA-75214 ¥1,800(税込)▼収録曲1. Mustang2. GORILLA3. Replica4. 魔法はとけていた5. Bear in mind6. How are you?▼配信シングル情報「Mustang」https://tjc.lnk.to/Mustang「Replica」https://tjc.lnk.to/Replica「How are you?」https://tjc.lnk.to/How_are_you