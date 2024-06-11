川崎スパーキングスプリントを制したプライルード(撮影：高橋正和)

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　11日、川崎競馬場で行われた第4回川崎スパーキングスプリント(4歳上・重賞・ダ900m・1着賞金1200万円)は、好位から脚を伸ばした本田正重騎手騎乗の1番人気プライルード(牡5、大井・藤田輝信厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気エンテレケイア(牡6、浦和・小久保智厩舎)を差し切り、アタマ差をつけ優勝した。勝ちタイムは53秒4(稍重)。

　さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気ティアラフォーカス(牡5、大井・宗形竹見厩舎)が入った。なお、3番人気サンダーゼウス(牡5、川崎・高月賢一厩舎)は6着に終わった。

　勝ったプライルードは、父ラブリーデイ、母アンソロジー、その父サクラバクシンオーという血統。これが重賞3勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】
◆プライルード(牡5)
騎手:本田正重
厩舎:大井・藤田輝信
父:ラブリーデイ
母:アンソロジー
母の父:サクラバクシンオー
馬主:キャロットファーム
生産者:ノーザンファーム

【全着順】
1着　プライルード　1人気
2着　エンテレケイア　2人気
3着　ティアラフォーカス　4人気
4着　カプリフレイバー　6人気
5着　コパシーナ　11人気
6着　サンダーゼウス　3人気
7着　ヴァンデリオン　5人気
8着　アルバミノル　10人気
9着　アポロビビ　7人気
10着　ホウオウスクラム　12人気
11着　マッドシェリー　8人気
12着　ノボベルサイユ　9人気