11日、川崎競馬場で行われた第4回川崎スパーキングスプリント(4歳上・重賞・ダ900m・1着賞金1200万円)は、好位から脚を伸ばした本田正重騎手騎乗の1番人気プライルード(牡5、大井・藤田輝信厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気エンテレケイア(牡6、浦和・小久保智厩舎)を差し切り、アタマ差をつけ優勝した。勝ちタイムは53秒4(稍重)。

さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気ティアラフォーカス(牡5、大井・宗形竹見厩舎)が入った。なお、3番人気サンダーゼウス(牡5、川崎・高月賢一厩舎)は6着に終わった。

勝ったプライルードは、父ラブリーデイ、母アンソロジー、その父サクラバクシンオーという血統。これが重賞3勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆プライルード(牡5)

騎手:本田正重

厩舎:大井・藤田輝信

父:ラブリーデイ

母:アンソロジー

母の父:サクラバクシンオー

馬主:キャロットファーム

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 プライルード 1人気

2着 エンテレケイア 2人気

3着 ティアラフォーカス 4人気

4着 カプリフレイバー 6人気

5着 コパシーナ 11人気

6着 サンダーゼウス 3人気

7着 ヴァンデリオン 5人気

8着 アルバミノル 10人気

9着 アポロビビ 7人気

10着 ホウオウスクラム 12人気

11着 マッドシェリー 8人気

12着 ノボベルサイユ 9人気