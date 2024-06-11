【川崎・川崎スパーキングスプリント結果】プライルードが差し切って重賞3勝目を挙げる
11日、川崎競馬場で行われた第4回川崎スパーキングスプリント(4歳上・重賞・ダ900m・1着賞金1200万円)は、好位から脚を伸ばした本田正重騎手騎乗の1番人気プライルード(牡5、大井・藤田輝信厩舎)が、好位から脚を伸ばした2番人気エンテレケイア(牡6、浦和・小久保智厩舎)を差し切り、アタマ差をつけ優勝した。勝ちタイムは53秒4(稍重)。
さらに1.1/2馬身差の3着に4番人気ティアラフォーカス(牡5、大井・宗形竹見厩舎)が入った。なお、3番人気サンダーゼウス(牡5、川崎・高月賢一厩舎)は6着に終わった。
勝ったプライルードは、父ラブリーデイ、母アンソロジー、その父サクラバクシンオーという血統。これが重賞3勝目となった。
【勝ち馬プロフィール】
◆プライルード(牡5)
騎手:本田正重
厩舎:大井・藤田輝信
父:ラブリーデイ
母:アンソロジー
母の父:サクラバクシンオー
馬主:キャロットファーム
生産者:ノーザンファーム
【全着順】
1着 プライルード 1人気
2着 エンテレケイア 2人気
3着 ティアラフォーカス 4人気
4着 カプリフレイバー 6人気
5着 コパシーナ 11人気
6着 サンダーゼウス 3人気
7着 ヴァンデリオン 5人気
8着 アルバミノル 10人気
9着 アポロビビ 7人気
10着 ホウオウスクラム 12人気
11着 マッドシェリー 8人気
12着 ノボベルサイユ 9人気