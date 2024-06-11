¤¨¡Ä¡©


µÁ¼Â²È¤Ø¤Îµï¸õÀ¸³è¤¬ÇÈÍð¤¹¤®!? ¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡ª¡¿¤ï¤¬²È¤ËÃÏ¹ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ê1¡Ë

Åìµþ¹Ù³°¤Î¤È¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¾®¤µ¤Êµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ï¼çÉØ¤Î¥æ¥­¥¨¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦É×¡¦¥µ¥È¥ë¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤Î·Ð±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢É×ÉØ¤Ï2³¬¤Î°ì¼¼¤Ëµï¸õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂ¿¤¤µÁÎ¾¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¾ïÏ¢µÒ¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Â²È¤Ç¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿É×¤Î·ù¤ÊÌÌ¤âÏªÄè¤·¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ¹ö¡×¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡Ä!?

µÁÎ¾¿ÆÆ±µï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¡¢¤½¤ì¤Ë¼Ú¶â¡Ä¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤¬Ê¿ËÞ¤Ê¼çÉØ¤ËÅÜÅó¤Î¤´¤È¤¯½±¤¤³Ý¤«¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤æ¤à¤¤Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¬²È¤ËÃÏ¹ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿®¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬ÂÀ¸Ý¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡Á


¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó


¸«¹û¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ªÁ°¤é¤â¤ä¤ì!!


²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤í


ÌÜÉ¸¤Ï500Ëü¡Ä


¤â¤¦°ìÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦


¤ª¤Ì¤·ÂÔ¤¿¤ì¤è¡Ä


Íè¤¿¤¾¡Ä¡Ä!!


¤Ê¤ó¤À¡Á¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡Á


¤Þ¤À¤¸¤ã¡ÄÃÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë³ä¤ì¤ë¡Ä


°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Î²»!?


¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä!?


Ãø¡á¤æ¤à¤¤¡¿¡Ø¤ï¤¬²È¤ËÃÏ¹ö¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡Ù