Intelはイスラエルに大規模な開発・製造拠点を置いていて、南部の都市キルヤット・ガトでは 250億ドル(約3兆9300億円)かけて新たな工場を建設する計画が進められています が、このたび、Intelが建設を中止するよう命令を出したことが明らかになりました。中止の理由としてIntelは「責任ある資本管理」を挙げています。N12 - אינטל הורתה להפסיק את העבודות במפעל החדש

https://www.mako.co.il/news-money/2024_q2/Article-78566163f330091026.htmאינטל העולמית עוצרת את הרחבת המפעל בקריית גת | כלכליסטhttps://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rjuh4h4rcIntel pauses work on $25B Israel fab • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/06/10/intel_israeli_fab/Intelとイスラエルの結びつきは2024年で50周年を迎えるという深いもので、エルサレムやハイファ、ペタク・チクヴァ、キルヤット・ガトに開発・製造拠点を置いています。Intel in Israelhttps://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/intel-in-israel.html2023年からは250億ドル規模の出資で、キルヤット・ガトの既存施設のそばに第二工場を建設する計画が進められてきました。Intelがイスラエルに3兆5000億円をかけてウエハー工場を新設する契約に合意、2027年までに操業予定 - GIGAZINEIntelは、工場建設計画を中止したことについて、「イスラエルは引き続き我々の主要な製造・研究開発拠点の1つであり、地域とも全面的に取り組みを行っていきます。しかし製造拡大範囲とペースは、さまざまな要因に大きく依存するものです。特に我々の業界では、大規模プロジェクトの管理には、変化するタイムラインへの適応が求められることがあります。我々の(新工場建設中止の)決定はビジネス条件や市場のダイナミクス、責任ある資本管理に基づくものです」とコメントしています。中止された計画に再開予定はあるのかどうかについては言及がなかったとのこと。Intelがイスラエルでの施設建設を中止するのは、ハイファで計画されていたハイテク研究開発センターに続く事例です。なお、Intelは半導体製造業界で台湾のTSMCに続く位置を確立するため、2030年までに1000億ドル(約15兆7000億円)以上の投資を行うことを決めていて、アリゾナ州やニューメキシコ州、オレゴン州、アイルランドで工場の拡張を行うほか、オハイオ州とドイツに新たな工場の建設を行う予定となっています。