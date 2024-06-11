¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂåÉ½¡¢¹ç½É¤¬Ãæ»ß¡¡¶¨²ñ¤Î¶¯²½Èñºï¸º¤Ç
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÑÃìÊô´ÆÆÄ¤Ï11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ¶¨²ñ¤Î¶¯²½Èñºï¸º¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ê£¿ô²ó¤ÎÂåÉ½¹ç½É¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÑ´ÆÆÄ¤é¤ÏºòÇ¯11·î¤´¤í¤Ë¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î¶¯²½·×²è¤òºîÀ®¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Á°¤Î¹ç½É¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ï2022Ç¯¤Î¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë²£ÎÎ¤Î±£ÊÃ¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¤äÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤«¤é¤Î¶¯²½Èñ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿¡£24Ç¯ÅÙ¤ÏÌó8²¯±ß¤«¤éÌó3²¯±ß¤ËÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤¿Í½»»¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£