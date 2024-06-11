W杯アジア2次予選最終節…シリアと戦う日本代表の採点受付中
[6.11 W杯アジア2次予選第6節 日本-シリア Eピース]
日本代表は11日、W杯アジア2次予選第6節でシリア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
シリアはFIFAランキング89位(日本は18位)。過去の通算対戦成績は日本の10勝2分(32得点9失点)となっている。前回対戦で5-0と圧倒したシリアに対し、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 12 大迫敬介
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
DF 22 冨安健洋
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 17 田中碧
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 1 前川黛也
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 谷口彰悟
DF 14 橋岡大樹
DF 21 伊藤洋輝
MF 5 守田英正
MF 7 川村拓夢
MF 11 相馬勇紀
MF 15 鎌田大地
MF 18 旗手怜央
FW 19 小川航基
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は11日、W杯アジア2次予選第6節でシリア代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 12 大迫敬介
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
DF 22 冨安健洋
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 17 田中碧
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 1 前川黛也
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 谷口彰悟
DF 14 橋岡大樹
DF 21 伊藤洋輝
MF 5 守田英正
MF 7 川村拓夢
MF 11 相馬勇紀
MF 15 鎌田大地
MF 18 旗手怜央
FW 19 小川航基
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!