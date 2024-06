2023-24シーズンのブンデスリーガ王者・ レバークーゼン が11日、来季のユニフォームを発表した。レバークーゼンは今季のリーグ戦を無敗で終えて悲願の初優勝を飾った。ユニフォームの右袖には前年度王者を示す金色のリーグロゴが施されている。赤を基調としたユニフォームではホーム地域内の給水塔にあるダイヤモンド柄を左半分に散りばめたほか、市の紋章と同じ柄で刻まれた十字架もデザインされている。クラブは「レバークーゼンの街の様々な要素があしらわれている」と伝えた。

Bayer Leverkusen's new kit has just dropped. Complete with the addition of the gold champion patch. pic.twitter.com/JiW1uwAnnE