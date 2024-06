メガハウスは、『ゴジラVSスペースゴジラ』より「UA Monsters スペースゴジラ」(44,990円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年11月発送予定。2024年11月発送予定「UA Monsters スペースゴジラ」(44,990円)1994年公開、映画『ゴジラVSスペースゴジラ』より、G[ゴジラ]細胞から生まれた宇宙怪獣「スペースゴジラ」が映画公開から30周年の時を経てUA Monsterシリーズに遂に登場。

特徴的な角や肩の水晶、4本の牙、結晶状の背びれ群、歯列や腹部の内蔵のような器官等、VSシリーズならではのリアルで生物的なデティール等はシリーズ最大スケールの360个箸いΕ汽ぅ困任眸瓦洩椶覆徹底的に作り込み、シリーズ恒例の発光&サウンドギミックも相まって、まさに破壊神の呼び名にふさわしい姿となっている。台座のスイッチ「ON1」で迫力ある咆哮音とともに角、目、肩の水晶が発光し、「ON2」へ切り替えるとスペースゴジラが放出する「スペース・コロナビーム」の音声&発光ギミックが発せられ、より迫力ある姿を堪能することができる。TM & (C) TOHO CO., LTD.