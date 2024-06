SNSで人気を集めているキャラクター「 パペットスンスン 」が、アパレルブランド「FRUIT OF THE LOOM(フルーツオブザルーム)」と初のコラボレーション!Tシャツやキャップ、帽子やトートバッグなどのコラボアイテムが、FRUIT OF THE LOOM公式ZOZOTOWN、ユグランス公式ECサイト、PUPPET SUNSUN ONLINE STOREなどで、6月11日(火)より順次販売スタートしています。

「パペットスンスン」と「FRUIT OF THE LOOM」が初コラボ©PUPPET SUNSUN不思議がいっぱいなパペットの国「トゥーホック」に住むキャラクター、「パペットスンスン」。6才の「スンスン」をはじめ、おじいちゃんの「ゾンゾン」や親友である「ノンノン」たちとの日常を切り取ったパペットムービーがSNSで発信され、“かわいい”“癒される”と人気を集めています。そんな「パペットスンスン」が、このたびアメリカ発のベーシックアパレル・アンダーウェアメーカー「FRUIT OF THE LOOM」とコラボレーション。さまざまなフルーツをあしらったデザインのほか、スンスンのワンポイント刺繍を施したものなど、キュートなアイテムが勢ぞろいしていますよ。スンスンのワンポイント刺繍がかわいいTシャツ©PUPPET SUNSUN©PUPPET SUNSUN「FTL×パペットスンスン スンスン刺繍Tシャツ 廖弊嚢5500円・写真上)と「FTL×パペットスンスン スンスン刺繍Tシャツ◆廖弊嚢5500円・写真下)は、両手を広げた「スンスン」のワンポイント刺繍がとってもキュート。イエローやブルーで彩られたロゴ部分も、目を惹くアクセントになっています。『White』『Black』のシンプルなカラー展開で、さまざまなスタイリングを楽しめそうですね。©PUPPET SUNSUN「FRUIT OF THE LOOM」の代名詞であり、パペットスンスンの定番モチーフでもあるフルーツをあしらったデザインも要チェック。大きなオレンジを背景にした「FTL×パペットスンスン スンスンプリントTシャツ【オレンジ】」(税込5500円)や、©PUPPET SUNSUN©PUPPET SUNSUNキウイやイチゴからひょっこりと顔を出した「FTL×パペットスンスン スンスンプリントTシャツ【キウイ】」(税込5500円)、「FTL×パペットスンスン スンスンプリントTシャツ【イチゴ】」(税込5500円)がラインナップしています。「スンスン」がさりげなくデザインされているから、キャラクターものはちょっぴり恥ずかしいという方でも取り入れやすいはずですよ。帽子やバッグもファンにはたまらないデザイン!©PUPPET SUNSUN今回のコラボでは、小物も見逃せません。「スンスン」が大胆にデザインされた「FTL×パペットスンスン CAP」(税込4950円)は、日差しの強くなるこれからの時期に大活躍すること間違いなしです。©PUPPET SUNSUNハットタイプの「FTL×パペットスンスン HAT」(税込4950円)は、アウトドアコーデにぴったりとハマりそう。フェスやBBQなど、これからの時期の楽しみなイベントのお供にいかが?©PUPPET SUNSUN©PUPPET SUNSUNトートバッグは、普段のお出かけにぴったりな「FTL×パペットスンスン トートバッグ」(税込4950円・写真上)と、お弁当入れやちょっとしたお出かけに活躍しそうな「FTL×パペットスンスン ランチトート」(税込3850円・写真下)がお目見えしています。大胆にプリントされた「スンスン」と、「FRUIT OF THE LOOM」のロゴが組み合わさっていて、コラボならではの特別感もたっぷり。©PUPPET SUNSUNいくつあっても便利に使える「FTL×パペットスンスン スンスンフラットポーチ」(税込3080円)は、お友達へのプレゼントにもよさそうですね。パペットスンスンに癒されちゃお©PUPPET SUNSUNご紹介した「パペットスンスン×FRUIT OF THE LOOM」コラボアイテムは、FRUIT OF THE LOOM公式ZOZOTOWNやユグランス公式ECサイト、PUPPET SUNSUN ONLINE STOREなどオンラインストアにて、6月11日(火)18:00より販売がスタート。またロフト一部取り扱い店舗にて、順次販売が開始されています。すでに「パペットスンスン」ファンの方はもちろん、かわいい姿に一目惚れしちゃった方は、オンラインや店頭を早めにチェックしてみてくださいね。PUPPET SUNSUN ONLINE STOREhttps://shop.chocolate-inc.com/参照元:株式会社チョコレイト プレスリリース