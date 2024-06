スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、新シリーズ「スターバックス ME MOMENT ティーレモネード」と「スターバックス ME MOMENT トロピカルピンク」(どちらも税別168円)を、全国のセブン-イレブン限定で6月18日から販売する。○“いつもの日常をカラフルに彩る”新たなペットボトルシリーズターバックス ME MOMENTは、ティーと果汁のコンビネーションを楽しめるペットボトル入りのリフレッシュメント ドリンク。「いつもの日常をカラフルに彩るわたしだけのひととき」をコンセプトに、ティーと果汁のハーモニーが織り成すおいしさ・楽しさ・ユニークな味わいを意識しながら開発を進め、飲み心地の良さと、見ているだけで心が躍るような鮮やかなカラーを実現した。

ひとくち飲めばフルーティーな風味が口いっぱいに広がり、晴れやかな気持ちではじけるような活力のある一日を演出する。○「スターバックス ME MOMENT ティーレモネード」爽快なレモンと白ぶどうの果汁にディンブラティーを合わせ、ほのかにゆずの香りを余韻として調和させました。柑橘の風味が全体を包み込む、爽やかな味わいを楽しめる。ゆずのほのかな香りが、レモンケーキやラズベリータルト、ピーチコブラーなど果物の酸味が生きた焼き菓子のようなものと一緒に飲むのもおすすめ。○「スターバックス ME MOMENT トロピカルピンク」アップル、ピーチの果汁と、ハイビスカスティーにスイカ、マンゴスチンなどのトロピカルな香りを組み合わせ、爽やかな酸味とやさしい甘さがほどよく調和したノンカフェインドリンク。まるでリゾートに出かけたような、気持ちが高まる味わいを楽しめる。チーズデニッシュやクラッカーに乗せたチーズそのもの、またはマルゲリータピザに合わせるのがおすすめ。優しい甘さのトロピカルな風味がチーズの塩気やバジルの爽やかな香りとも相性抜群!ティーと果汁がコラボレーションしたユニークなフレーバーが、いつもの日常をほんの少しだけ非日常へ誘ってくれる「スターバックス ME MOMENT」。映えるパッケージも気分を上げてくれそう。販売は全国のセブン-イレブンにて。