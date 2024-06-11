²ÖÉè¡Ö»Ñ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£6·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÖÉè¡Ê¤«¤Õ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¡£¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö²ÖÉè¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
º£½µ¤Ï¥é¥¸¥ª¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¥Õ¥ì¥ó¥ºWEEK¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏInterFM¡Ö¤Ñ¤ó¤Ñ¤«¥«¥Õ¤£R¡Ê²ÖºéÊÔ¡Ë¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:00¡Á23:30¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²ÖÉè¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ì¤Ê¤Á¤¬¡¢2018Ç¯¡ÊÅö»þ14ºÐ¡Ë¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤âÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÉè¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²ÖÉè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï³ØÀ¸¤ÇÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ñ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Ìó1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¿ÀÄØÂå¡¹ÌÚ·èÀïÆó¡»Æó»Í DAY2 ²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ø²ø²Î¡Ù¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¼½Ð¤·¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡£¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤äÁÛ¤¤¤¬¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Î½Ð¸ý¡×
¤½¤ó¤Ê²ÖÉè¤µ¤ó¤Ï¿·ºîE.P.¡ØGSA¡Ù¤ò5·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²Î¤¤Êý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¶ÊÃæ¤Ë¡Ë¥¬¥é¥Ã¤È¶ÊÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÀ¼¤ÎÂ©¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±¶Ê¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¡×¤È¡¢¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤È¤Ï°ã¤¦ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢²ÖÉè¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»Ñ¤òLED¤ËÅê±Æ¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²ö²Ö¡Ê¤«¤¤¤«¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÉè¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È³Ú¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ö²Ö¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÖÉè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Î²ÖÉè¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÃ¯¤«¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÏ«ÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤Î½¸¹çÂÎ¤¬²ÖÉè¤À¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤ò²ÖÉè¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½Ð¸ý¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬²ö²Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¡Ê»ä¤Î¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤¬¤Î¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
6·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
²ÖÉè¤µ¤ó
¢¡¡Ö²ÖÉè¡×¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡©
º£½µ¤Ï¥é¥¸¥ª¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¥Õ¥ì¥ó¥ºWEEK¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏInterFM¡Ö¤Ñ¤ó¤Ñ¤«¥«¥Õ¤£R¡Ê²ÖºéÊÔ¡Ë¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:00¡Á23:30¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²ÖÉè¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¤ì¤Ê¤Á¤¬¡¢2018Ç¯¡ÊÅö»þ14ºÐ¡Ë¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤âÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÉè¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢²ÖÉè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï³ØÀ¸¤ÇÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ñ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢Ìó1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö¿ÀÄØÂå¡¹ÌÚ·èÀïÆó¡»Æó»Í DAY2 ²ÖÉè 4th ONE-MAN LIVE¡Ø²ø²Î¡Ù¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¼½Ð¤·¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡£¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤äÁÛ¤¤¤¬¡¢¤è¤êÀÚ¼Â¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤Î½Ð¸ý¡×
¤½¤ó¤Ê²ÖÉè¤µ¤ó¤Ï¿·ºîE.P.¡ØGSA¡Ù¤ò5·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥²¥·¥å¥¿¥ë¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²Î¤¤Êý¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¶ÊÃæ¤Ë¡Ë¥¬¥é¥Ã¤È¶ÊÄ´¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÀ¼¤ÎÂ©¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ±¶Ê¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¡×¤È¡¢¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤È¤Ï°ã¤¦ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢²ÖÉè¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»Ñ¤òLED¤ËÅê±Æ¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²ö²Ö¡Ê¤«¤¤¤«¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÖÉè¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È³Ú¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ö²Ö¤Ç¤Ï¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÖÉè¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÊÂ¸ºß¤Î²ÖÉè¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÃ¯¤«¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÎÏ«ÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤Î½¸¹çÂÎ¤¬²ÖÉè¤À¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤ò²ÖÉè¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î½Ð¸ý¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬²ö²Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¡Ê»ä¤Î¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤¬¤Î¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
6·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id=8687
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/