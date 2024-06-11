¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡©¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¡ãI¡ÊÆâ¸þ·¿¡ËÊÔ¡ä
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤É¤¦È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢MBTI¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ëÀ³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£INTJ¡Ê·úÃÛ²È¡Ë
INTJ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ê»É·ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¯³ØÅª¤ÊµÄÏÀ¤ä¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£INTP¡ÊÏÀÍý³Ø¼Ô¡Ë
INTP¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥º¥ë¤äÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¢£INFJ¡ÊÄó¾§¼Ô¡Ë
INFJ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£INFP¡ÊÃç²ð¼Ô¡Ë
INFP¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È²á¤´¤¹¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ISTJ¡Ê´ÉÍý¼Ô¡Ë
ISTJ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£Éô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ä½ñÎà¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¡¢À¸³è¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ISFJ¡ÊÍÊ¸î¼Ô¡Ë
ISFJ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ISTP¡Êµð¾¢¡Ë
ISTP¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤ò³è¤«¤»¤ë³èÆ°¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£DIY¤ä³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤òºî¤ê¾å¤²¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë
ISFP¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ëÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë