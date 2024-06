■WEST.、Snow Man、SixTONES、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP、NEWS、SUPER EIGHTも登場

【動画】中丸雄一・山田涼介・菊池風磨の『WE ARE!』コン舞台裏・潜入ムービー

二宮和也・中丸雄一(KAT-TUN)・山田涼介(Hey! Say! JUMP)・菊池風磨(timelesz)によるYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』が、5月30日に京セラドーム大阪で行われたコンサート『WE ARE!Let’s get the party STARTO!!』の舞台裏動画第二弾を公開した。

中丸、山田、菊池は、この日のライブで共演。舞台裏動画は6月5日にも公開されており、今回が第二弾となる。

菊池が「なにやってんの?」と言う目線の先には、深澤辰哉(Snow Man)と神山智洋(WEST.)がスマホを持つ姿が。第一弾の途中から参加していた小瀧望(WEST.)が「ポケモンやってるね」とツッコむ。

「これは?これは?」とカメラに慌てる神山に、山田は「よにの」とひと言。その後ろで、中丸はモグモグ食べるのをやめない。「ちょっと待ってくださいよ。そんな急に!」とお怒り気味の深澤に『よにの』チームが「すみません」と謝ると、「いい~、やるやるやるやる!」と、逆に乗り気の姿勢に!?

しかし「背景が自動販売機なんで、たぶん使えないっす」という中丸の冷静な指摘に、深澤は「使えない!?」とブチ切れ。「全モザ!? ここまでモザイク!?」と、なぜか深澤の顔にまでモザイクがかかってしまった。

ポケモン好きの深澤らしく「ポケスリです」と『ポケモンスリープ』をやっていたことを紹介しつつ、「あ、俺すっぴんだ、やべっ」と急に我に返る。キョトンとする『よにの』チームに「使わないのこれ!?」と、またブチ切れる深澤。それでも「またポケモンやるとき呼んでください」と言う深澤に「2年後連絡します」と中丸が返すと、「2年後!?遠いっ」と、また声を荒げる深澤だった。

「ここ覗けっかな?ヤンキー部屋」と、恐る恐る潜入したのはSnow ManとSixTONESの楽屋。「みなさんお疲れ大丈夫っすか?」という問いに、向井康二(Snow Man)が「ひとり寝ているんで」と返答。なんと田中樹(SixTONES)が床に転がって寝ている。「体調悪いの?」と心配する中丸に、高地優吾(「高」ははしごだかが正式表記・SixTONES)は「いつも(のこと)」とサラリ。

すると菊池が「起こそうぜ」と容赦なく揺さぶり、田中は寝起きを映し出されて困り顔。「どんな顔してんの!?」「お前今生まれたの!?」と口々に言われるなか「『よにの』? これ、YouTubeあがります?」と口を開いた田中は、「あがるあがる」と中丸に言われて「ガチ最悪だ」とこぼしていた。

本番前はいつも寝て過ごしているという田中。「それで、あれだけ仕上がるの?すごいね」と山田も感心。まだびっくりが収まらない田中は「びっくりした。(右手を前に伸ばすポーズをとって)こうやってやったら飛べるみたいな夢を見ていました」とのこと。

そんな話をしているうちに、スッと楽屋から出ていこうとする歯磨き中の京本大我(SixTONES)の姿が。菊池が「おい、京本逃げるぞ」と目ざとく見つけて引き留める。「すごい、3人いる!結構(『よにのちゃんねる』)見ているんですよ」と嬉しそうな京本。

ここで高地が登場し、「なんで風磨、連絡先教えてくれないの?」と菊池に聞く。すったもんだしたあと「お前の写真送ってくれたらいいよ。このチャンネルで使うから」と、やっぱり容赦ない菊池だった。

続いては、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timeleszの楽屋へ。すると菊池が「俺は行けないっす、山田くんから行ってくれないと」と及び腰。山田は「このメンツは大丈夫。二階堂(高嗣)くん(Kis-My-Ft2)だけかな。二階堂くん、怒ると怖いから」と明かすと、二階堂は「怖くない怖くない、やめてやめて。大きいチャンネルって自覚して」とツッコむ。「(やっぱり)言い方怖い!」とざわつく『よにの』チーム。

山田に「そこはなんの会話していたの?」と聞かれた伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)、宮田俊哉(Kis-My-Ft2)、知念侑李(Hey! Say! JUMP)の3人。伊野尾が「陰キャチームが壁に固まっている」と紹介し、「こんな広い部屋なのに!」と一同爆笑。そして鍛え上げられた知念の筋肉にも「見慣れていないから」と驚く中丸だった。

「メイク前だから、兄さん方の部屋は無理じゃないですか?」と菊池。「KAT-TUN、NEWS、SUPER EIGHT?」と確認し、中丸が代表して許可取りへ。「ここには入れないわ」「絶対に無理」と言いながら待つ山田と菊池。

楽屋から出てきた中丸は、真顔で「無理っす」。山田と菊池は「(無理かもしれないと思ったけれど行けるっていう)フリをやったのに!」と残念そう。しかし中丸いわく「カトシゲは行ける」ということで、加藤シゲアキ(NEWS)のもとへ。「昨日の映像を確認していた」と言う加藤に「偉っ!」と感心する3人。菊池・中丸が「チーフマネージャーのポジション(笑)」「先生デスクじゃん」と口にするような立派な机に座っており、加藤も「この机すごくない?加藤用みたい」と嬉しそう。

中丸が「(直木)賞ノミネートされたよね」と言うと、「すごいね」と口々に言う『よにの』の3人に「もっとすごいって言って(笑)」とまんざらでもない!?加藤だった。

ここで楽屋に入ってきたのは丸山隆平(SUPER EIGHT)。おびえた顔をしながら「YouTube怖いもん」と引き気味。しかし「世界に出るためには、もうちょっと準備が必要かなって」とそのままビビり気味の姿勢を崩さずだった。

続いて登場したのは村上信五(SUPER EIGHT)。「寿司食うて、今、勉強を…」と言いかけた村上に「勉強!?」と驚く『よにの』チーム。「俺、あとサラリーマンもやってるのよ、農業の」と多方面で活躍している村上だった。

さらに村上は“『WE ARE!』コンで体調不良で出られない後輩のカバーで何かできることがあるなら”と名乗り出るも、総合演出を務める大倉忠義(SUPER EIGHT)に、「やれることは『ない』って断られていた」ことを菊池が暴露(笑)。

普段「ネットは見ない」と言う村上。「うちの丸ちゃん(丸山)が、プロのエゴサーチャーやから」と紹介していると、丸山が再登場。かつてドラマ『地獄先生ぬ~べ~』で山田と共演したにも関わらず「毎回人見知りすんねん」と嘆く丸山だった。

本番1時間前まで撮影。中丸が「今日は(本番で)積極的に(菊池山田と絡みに)行こう」というと、「今日の中丸お腹いっぱいです」と断り気味の菊池。「じゃあ(本番は)ほどほどの距離感で」と中丸が返し、全員が爆笑するという、最後まで仲のいい『よにの』チームだった。

