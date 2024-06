人気漫画『北斗の拳』とコラボレーションした新作コレクションがMSYが展開するGRAPHT「ASOBIシリーズ」に登場。2024年6月11日(火)〜6月18日(火)にJR大宮駅 中央改札前イベントスペースで開催される「北斗の拳 POP UP STORE」、GRAPHT OFFICIAL STOREでの取り扱いとなる。東京、船橋、横浜で順次開催される「北斗の拳 POP UP STORE」にも登場予定だ。

『北斗の拳』は『週刊少年ジャンプ』(集英社)に1983年〜1988年まで、原作・武論尊、漫画・原哲夫により連載された漫画。核戦争により文明社会が失われ、暴力が支配する世界となった世紀末を舞台に、北斗神拳の伝承者・ケンシロウが愛と哀しみを背負い救世主として成長していく姿が描かれている。TVアニメや劇場版、脇役たちをフィーチャーした外伝が作られるなど人気は高く、社会現象にまでなった作品。「あたたたたた!」という連撃の際のケンシロウの気合、「あべし」「ひでぶ」「たわば」などの悪役の死に際の悲鳴、さらに「お前はもう死んでいる」「我が生涯に一片の悔いなし!」などの名台詞は令和の世にも伝わっており、「お前のようなババアがいるか」などギャグ寄りのもの含めて、多くの人に親しまれている。『北斗の拳』新作コレクションは、「北斗の拳 POP UP STORE」のキービジュアルを形にした「タイポグラフィ シリーズ」を始め、初登場の「御菓子 シリーズ」、さらに「奥義 シリーズ」からは缶マグネットが登場。思い出のシーンが蘇る品々は胸を熱くすること間違いなしだ。また「北斗の拳 POP UP STORE」では、等身大のケンシロウと撮影できるフォトスポット(大宮のみ)、新作コレクションの販売、購入者特典など、POP UP STORE限定企画も用意されている。ケンシロウ、ラオウをはじめとする北斗四兄弟、そして南斗六聖拳のキャラクターたちの名場面や忘れられないセリフ、各キャラクターの象徴的な技を切り取ったシリーズや、しなやかな筆文字でキャラクターたちの愛や強さを表現したシリーズなど、日々を熱くするアパレルや雑貨をバラエティ豊かに取り揃えられている。初夏の暑さを吹き飛ばす、熱いイベントへ是非お楽しみいただきたい。(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, 版権許諾証 EN-303(C)2024 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.