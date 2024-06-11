°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¡È¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¡¼¥É¡É¤¬½¸·ë¡ª¡¡ËÜ³Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É10¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÃíÌÜ¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖAsian Food Time ¡÷ISETAN¡×¤¬¡¢6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ë°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡¡¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¼èÆÀ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍýÅ¹¤â
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ï¡¼¥Ö¤òËþµÊ
¡¡º£²ó½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAsian Food Time ¡÷ISETAN¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤ÎÃíÌÜ¤Î¥Õ¡¼¥É¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Á´10Å¹¤¬¤½¤í¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢²áµîÊ£¿ô²ó¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡¦¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ³Ê¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¯¥ë¥ó¡¦¥µ¥¤¥¢¥à¡×¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥ê¥é¥ó¥«¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¥º¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡¢´Ú¹ñ³¤ÂÝ´¬¤¤Î¥¥ó¥ÑÀìÌçÅ¹¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¥¥ó¥Ñ¡×¤Î¿Ê²½ÈÇ¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¥¥ó¥Ñ ¥Í¥ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¡¼¥É¤¬ËÉÙ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖNANATEA¡õTsutsumi¡×¤Î¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥¤¡×¤ä¡¢ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿¢ÊªÀ¤Î¿©ºà¤Î¤ß¤ÇÂæÏÑÎÁÍý¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÌÀÅ·¹¥¹¥¡×¤Î¡Ö°û¤àÆ¦²Ö¡Ê¥È¥¦¥Õ¥¡¡Ë¡×¡¢¸½ÃÏ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡Ö¥µ¥ó¥«¥ä¡×¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¡¼¥É¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡£
¡Ú¡ÖAsian Food Time ¡÷ISETAN¡×³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬ ¥Õ¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Á¡ª¡¡¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¼èÆÀ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÎÁÍýÅ¹¤â
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ï¡¼¥Ö¤òËþµÊ
¡¡º£²ó½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAsian Food Time ¡÷ISETAN¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢ÂæÏÑ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤ÎÃíÌÜ¤Î¥Õ¡¼¥É¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Á´10Å¹¤¬¤½¤í¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖNANATEA¡õTsutsumi¡×¤Î¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥¤¡×¤ä¡¢ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿¢ÊªÀ¤Î¿©ºà¤Î¤ß¤ÇÂæÏÑÎÁÍý¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÌÀÅ·¹¥¹¥¡×¤Î¡Ö°û¤àÆ¦²Ö¡Ê¥È¥¦¥Õ¥¡¡Ë¡×¡¢¸½ÃÏ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡Ö¥µ¥ó¥«¥ä¡×¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Õ¡¼¥É¡õ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡£
¡Ú¡ÖAsian Food Time ¡÷ISETAN¡×³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´ÛÃÏ²¼1³¬ ¥Õ¡¼¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó