XG、初のワールドツアー北米地域・UK&ヨーロッパ地域の詳細発表
XGが、初のワールドツアー＜The first HOWL＞の北米地域及びUK&ヨーロッパ地域の詳細を発表した。
XG初となるワールドツアーは、5月18日・19日の大阪城ホール、5月25日・26日のKアリーナ(横浜)での日本公演を皮切りにスタートし、計4日間で約5万5,000人を動員。日本では異例となる、ファンによる公演中の写真・動画の撮影を許可したことで、SNSで世界中に拡散され、日本以外の国と地域での開催詳細が待ち望まれていた。
その他地域では、7月11日にソウル、7月13日に台北、7月16日にシンガポール、8月2日にマニラ、8月4日にバンコク、8月7日にクアラルンプールでの開催がすでに発表されており、今後、大中華圏その他、オセアニア、南米、ヨーロッパでも開催が予定されている。
＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”＞
10月4日(金)ラスベガス THE THEATER AT VIRGIN HOTELS
10月6日(日)ロサンゼルス PEACOCK THEATER
10月8日(火)サンフランシスコ BILL GRAHAM CIVIC AUDITORIUM
10月12日(土)グランドプレーリー TEXAS TRUST CU THEATRE
10月14日(月)シュガーランド SMART FINANCIAL CENTRE
10月16日(水)ダルース GAS SOUTH ARENA
10月18日(金)ニューヨーク THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN
10月21日(月)シカゴ WINTRUST ARENA
欧州地域公演
11月18日(月)マンチェスター O2 Victoria Warehouse
11月19日(火)ロンドン OVO Arena Wembley
11月22日(金)ベルリン Uber Eats Music Hall
11月24日(日)パリ ZÉNITH PARIS - La Villette
11月26日(火)デュッセルドルフ Mitsubishi Electric Halle
11月27日(水)ブリュッセル Forest National
11月29日(金)アムステルダム AFAS Live
特設サイト
https://xgalx.com/xg/tour/thefirsthowl/
LIVE Blu-ray『XG 'NEW DNA' SHOWCASE in JAPAN』
【ALPHAZ限定盤】\11,000(tax in)
【通常盤】\5,500(tax in)
https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1116848
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