XGが、初のワールドツアー<The first HOWL>の北米地域及びUK&ヨーロッパ地域の詳細を発表した。XG初となるワールドツアーは、5月18日・19日の大阪城ホール、5月25日・26日のKアリーナ(横浜)での日本公演を皮切りにスタートし、計4日間で約5万5,000人を動員。日本では異例となる、ファンによる公演中の写真・動画の撮影を許可したことで、SNSで世界中に拡散され、日本以外の国と地域での開催詳細が待ち望まれていた。

<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>



北米地域公演10月4日(金)ラスベガス THE THEATER AT VIRGIN HOTELS10月6日(日)ロサンゼルス PEACOCK THEATER10月8日(火)サンフランシスコ BILL GRAHAM CIVIC AUDITORIUM10月12日(土)グランドプレーリー TEXAS TRUST CU THEATRE10月14日(月)シュガーランド SMART FINANCIAL CENTRE10月16日(水)ダルース GAS SOUTH ARENA10月18日(金)ニューヨーク THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN10月21日(月)シカゴ WINTRUST ARENA欧州地域公演11月18日(月)マンチェスター O2 Victoria Warehouse11月19日(火)ロンドン OVO Arena Wembley11月22日(金)ベルリン Uber Eats Music Hall11月24日(日)パリ ZÉNITH PARIS - La Villette11月26日(火)デュッセルドルフ Mitsubishi Electric Halle11月27日(水)ブリュッセル Forest National11月29日(金)アムステルダム AFAS Live特設サイトhttps://xgalx.com/xg/tour/thefirsthowl/