岡山ワインバレーは、犬のラベルが特徴的な新商品のワイン「Novello-Vello(ノベッロベッロ)」の販売を2024年6月12日(水)より開始します。

岡山ワインバレー「Novello-Vello」

発売日 : 2024年6月12日(水)

原材料 : ぶどう(岡山県新見市産サンジョヴェーゼ100%)

無濾過、亜硫酸無添加

内容量 : 520ml アルコール度数:11%

価格 : 2640円(税込)

販売場所: オンライン

URL :

ノベッロベッロ|Novello-vello 2023 / Sangiovese

岡山ワインバレーは、犬のラベルが特徴的な新商品のワイン「Novello-Vello(ノベッロベッロ)」の販売を2024年6月12日(水)より開始!

Novello-vello 520ml

Chill Mellow Amberに

■「Novello-Vello」の特長

「Novello-Vello」は岡山ワインバレーが生産するイタリアのぶどう品種であるSangiovese(サンジョヴェーゼ)種を100%使用した新商品です。

ぶどうの生産地、岡山が誇る伝統的な棚栽培方式で丁寧に育てたサンジョヴェーゼを遅摘みで収穫し、果房から果粒を手除梗し、「マセラシオン・カルボニック=炭酸ガス浸漬法」により冬の間ゆっくり醸されています。

この製法により、果皮由来のまったりとした豊かなアロマと、複雑に広がっていく余韻を楽しめます。

海沿いのカフェなどでChill(チル)で、Mellow(メロー)で、Amber(アンバー)な気持ちに浸りながらまったりとワインを楽しむ、そんなシーンで飲むワインをイメージして作りました。

ワイン名はイタリア語で新酒を意味するNovello(ノベッロ)から、岡山ワインバレーの愛犬ためとも様のベロベロ攻撃にインスパイヤーされ、『Novello-Vello(ノベッロベッロ)』と名付けました。

呑兵衛(のんべぇ)、ベロベロに酔うなどのお酒関する言葉もインスピレーションされる名前です。

ラベルは敬意を表し、愛犬ためとも様をモチーフにしています。

犬好きの方にも、そうでない方にも気に入っていただけるラベルになっています。

「Novello-Vello」は限定567本のみの販売で、すべて亜硫酸無添加、リユース可能な520mlボトルで提供します。

また、リユースできるボトルを使用しているため、ワインを飲んだ後は再利用可能です。

■2本セットでのお届けがおすすめ

ネット購入の際は1本では送料が割高になってしまうので、2本セットでの購入がおすすめです。

また、先に販売している商品「Unnatural」(色付きの淡いサンジョヴェーゼを短期間で醸し、軽くプレスした後瓶詰し発酵によって発生した炭酸ガスを閉じ込めた発泡性赤ワイン)と飲み比べていただくと、同じぶどうの種類でも製法によってまったく違うテイストが生まれることが実感できます。

※1 サンジョヴェーゼ / Sangiovese

イタリアトスカーナ地方を代表するワイン『キャンティ / Chianti』等に用いられるイタリアで最も多く栽培されているブドウ品種。

酸を多く保持し、タンニンも豊富なのが特徴で、果実味と酸味が楽しめます。

Novello-vello &Unnatural SET

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 犬のラベルが特徴的!岡山ワインバレー「Novello-Vello」 appeared first on Dtimes.