¡Ö괜찮아요¡Ê¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÉÑ½Ð¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö괜찮아요¡Ê¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö괜찮아요¡Ê¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö괜찮아요¡Ê¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö괜찮아요¡Ê¥±¥ó¥Á¥ã¥Ê¥è¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌäÂê¤äº¤Æñ¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¾æÉ×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤äÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°Ö¤á¤ë¤È¤¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£