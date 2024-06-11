アオシマの艦船スケールプラモ「ウォーターライン」シリーズより陽炎・伊400・大淀・秋月・扶桑が本日より出荷開始！
【No.442 日本海軍 駆逐艦 陽炎】
【No.451 日本海軍 特型潜水艦 伊400】
【No.353 日本海軍 軽巡洋艦 大淀】
【No.426 日本海軍 駆逐艦 秋月】
【No.125 日本海軍 戦艦 扶桑】
6月11日 出荷開始
価格 駆逐艦 陽炎：1,650円 特型潜水艦 伊400：1,650円 軽巡洋艦 大淀：2,860円 駆逐艦 秋月：1,760円 戦艦 扶桑：3,630円
【No.451 日本海軍 特型潜水艦 伊400】
【No.353 日本海軍 軽巡洋艦 大淀】
【No.426 日本海軍 駆逐艦 秋月】
【No.125 日本海軍 戦艦 扶桑】
6月11日 出荷開始
価格 駆逐艦 陽炎：1,650円 特型潜水艦 伊400：1,650円 軽巡洋艦 大淀：2,860円 駆逐艦 秋月：1,760円 戦艦 扶桑：3,630円
アオシマは、同社の艦船スケールプラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより5製品を本日6月11日に出荷開始した。
今回対象となる商品は、「No.442 日本海軍 駆逐艦 陽炎」、「No.451 日本海軍 特型潜水艦 伊400」、「No.353 日本海軍 軽巡洋艦 大淀」、「No.426 日本海軍 駆逐艦 秋月」、「No.125 日本海軍 戦艦 扶桑」の5製品が出荷開始しており、価格は陽炎が1,650円、伊400が1,650円、大淀が2,860円、秋月が1,760円、扶桑が3,630円となっている。
「No.442 日本海軍 駆逐艦 陽炎」
「No.451 日本海軍 特型潜水艦 伊400」
「No.353 日本海軍 軽巡洋艦 大淀」
「No.426 日本海軍 駆逐艦 秋月」
「No.125 日本海軍 戦艦 扶桑」
🏬出荷スタート🚚Ξ- アオシマPR (@aoshima_PR) June 10, 2024
1/700 ウォーターライン
No.442 日本海軍 駆逐艦 陽炎
No.451 日本海軍 特型潜水艦 伊400
No.353 日本海軍 軽巡洋艦 大淀
No.426 日本海軍 駆逐艦 秋月
No.125 日本海軍 戦艦 扶桑#アオシマ #プラモデル pic.twitter.com/W4aZbleJOz