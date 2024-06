6月11日、ユービーアイソフトがオープンワールド・アクションアドベンチャーゲーム『スター・ウォーズ 無法者たち』のゲーム概要トレーラーを公開しました。



https://x.com/UBISOFT_JAPAN/status/1800274013865853385

『スター・ウォーズ 無法者たち』ゲーム概要トレーラー(YouTube)

https://youtu.be/nay7t6fJsd8



ゲーム概要トレーラーでは冒険できる新たな場所や、挑戦できるハイリスクな依頼が紹介されています。

ゲーム概要:

本作は『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』と『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』の間が舞台のオリジナルストーリーでスター・ウォーズの世界を体験できます。 銀河帝国が反乱同盟軍を追い詰める中、裏社会の犯罪シンジケートが繁栄を極めています。プレイヤーは狡猾な悪党「ケイ・ヴェス」と忠実な相棒「ニックス」としてプレイし、アウター・リム史上最大の強奪に挑みます。 新たな人生の転機を求めて、ケイとニックスと共に銀河の犯罪シンジケートと戦い、盗み、出し抜いて、銀河の最重要指名手配犯の仲間入りを目指しましょう。

8月30日に発売となる本作の対応プラットフォームは、Xbox Series X|S、PlayStation 5、PC(Ubisoft Store)となっています。

スター・ウォーズ 無法者たち公式サイト

https://www.ubisoft.com/ja-jp/game/star-wars/outlaws[リンク]

(執筆者: 6PAC)