¸µ£×£Â£Ã²¦¼Ô¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬ÂáÊá¸å¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç²òÊü±¿Æ°¡ÖÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦¼Ô¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê£²£µ¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÁûÆ°¤¬¡¢¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤ÏÀè½µËö¡¢¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç£±Ëü£µ£°£°£°¥É¥ëÁêÅö¡ÊÌó£²£³£µËü±ß¡Ë¤Î´ïÊªÂ»²õÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤«ÌôÊª¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤Î¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÌäÂê»ù¤Î¿·¤¿¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ò£Å£Ã£Ï£Ò£Ä¡×¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±¿Æ°¤ò³«»Ï¡Ø¥é¥¤¥¢¥ó¤ò²òÊü¤»¤è¡Ù¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¡ÊÂáÊáÍâÆü¤Î¡ËÆüÍËÆü¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ø¥é¥¤¥¢¥ó¤ò²òÊü¤»¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¥È¥ì¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢²òÊü¤Ø¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ëµ§¤ê¤òµá¤á¤¿¡£¡Øµ§¤ê¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤è¡¢µ§¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ§¤ê¤ò¡£µ§¤ê¤Ï»³¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ç¥¤¥¨¥¹¤è¡¢»ä¤ò¤ªµß¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ä¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¿Í¤È¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤â»ä¤â·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡£Èà¤¬·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏºÇ°¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¥¤¥¨¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤À¡£ÊÌÌ¾¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¡£ºÇ°¤À¡£»ä¤ÏÃ¯¤â½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°¦¤·¤¿¤À¤±¡£Ã¯¤â¤¬¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï£´·î¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò¥¬¥Ö°û¤ß¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Þ¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤Î¿¿°Õ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¤½¤Îà´ñ¹Ôá¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£