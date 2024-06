ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は11日、 人気コンテンツが勢ぞろいするサマーフェスティバル『NO LIMIT! サマー 2024』(7月3日〜9月1日)の最新情報を発表。あわせて、『ロストワールド・レストラン』(現在休止中)のリニューアルを明らかにした。映画の世界にどっぷり浸れる「ジュラシック・パーク」のジャングルにひそむ秘密のレストラン『ロストワールド・レストラン』は、7月5日にリオープン。そして、現代によみがえった恐竜たちに会うために、世界中から訪れるゲストに向け、アメリカンからエスニックまで多様な新メニューがそろう。

「ベジタブル・フォープレート」は、パーク初登場のベトナム麺となり、ライムやパクチー、ピリ辛チキン味の大豆ミートを混ぜて味の変化を楽しめるプラントベースメニュー。「マッサマン&レッドカレープレート」は、"世界一おいしいカレー"として話題になっているマッサマンカレーと、タイ三大カレーの一角を担うレッドカレーを両方味わえ、スパイシーな手羽元とエビの唐揚げが添えられる。家族みんなで楽しめる「ジュラシック・ファミリープレート」は、噴火する火山をイメージしたターメリックライスと、吠えるT-REXデザインのライスプレートを中央に配し、映画の一場面のような迫力でボリューム満点のプレートとなる。