USJ、休止中『ロストワールド・レストラン』7・5再開 ベトナムの「フォー」＆“世界一おいしいカレー”も登場へ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は11日、 人気コンテンツが勢ぞろいするサマーフェスティバル『NO LIMIT! サマー 2024』（7月3日〜9月1日）の最新情報を発表。あわせて、『ロストワールド・レストラン』（現在休止中）のリニューアルを明らかにした。
【写真】USJに“世界一おいしいカレー”登場！ 「マッサマン＆レッドカレープレート」
映画の世界にどっぷり浸れる「ジュラシック・パーク」のジャングルにひそむ秘密のレストラン『ロストワールド・レストラン』は、7月5日にリオープン。そして、現代によみがえった恐竜たちに会うために、世界中から訪れるゲストに向け、アメリカンからエスニックまで多様な新メニューがそろう。
「ベジタブル・フォープレート」は、パーク初登場のベトナム麺となり、ライムやパクチー、ピリ辛チキン味の大豆ミートを混ぜて味の変化を楽しめるプラントベースメニュー。
「マッサマン＆レッドカレープレート」は、“世界一おいしいカレー”として話題になっているマッサマンカレーと、タイ三大カレーの一角を担うレッドカレーを両方味わえ、スパイシーな手羽元とエビの唐揚げが添えられる。
家族みんなで楽しめる「ジュラシック・ファミリープレート」は、噴火する火山をイメージしたターメリックライスと、吠えるT-REXデザインのライスプレートを中央に配し、映画の一場面のような迫力でボリューム満点のプレートとなる。
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TM and (C) 2024 Sesame Workshop
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(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
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【写真】USJに“世界一おいしいカレー”登場！ 「マッサマン＆レッドカレープレート」
映画の世界にどっぷり浸れる「ジュラシック・パーク」のジャングルにひそむ秘密のレストラン『ロストワールド・レストラン』は、7月5日にリオープン。そして、現代によみがえった恐竜たちに会うために、世界中から訪れるゲストに向け、アメリカンからエスニックまで多様な新メニューがそろう。
「マッサマン＆レッドカレープレート」は、“世界一おいしいカレー”として話題になっているマッサマンカレーと、タイ三大カレーの一角を担うレッドカレーを両方味わえ、スパイシーな手羽元とエビの唐揚げが添えられる。
家族みんなで楽しめる「ジュラシック・ファミリープレート」は、噴火する火山をイメージしたターメリックライスと、吠えるT-REXデザインのライスプレートを中央に配し、映画の一場面のような迫力でボリューム満点のプレートとなる。
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