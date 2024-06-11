USJ、ポケモン「ギャラドス」ひんやりデザート化 暴れて波立つ様子を表現【夏グッズ＆フード】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は11日、 人気コンテンツが勢ぞろいするサマーフェスティバル『NO LIMIT! サマー 2024』（7月3日〜9月1日）の最新情報を発表。期間限定のオリジナル・フードやグッズが公開された。
【写真】びしょ濡れさらに楽しくなる…マリオの「フード付きタオル」
ウォーターパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』に初登場するポケモン「ギャラドス」が、ソーダ＆パイン味の爽やかスムージーに。迫力ある「ギャラドス」が暴れ、波立っている様子を表現したひんやりデザートとなる。
『マリオ・カフェ＆ストア』には、いちごの甘酸っぱさとソーダののどごしが夏にぴったりの、マリオのスムージーが今年も登場する。また、『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』では、以前好評を得たケーキ2種の復活に加え、「ダブルプリン・ミニパフェ」が仲間入り。
さらに、夏のパークに欠かせないフード付きタオルや、キリフキファン、サングラス、ひんやりグッズも人気キャラクターのデザインとなり、ラインナップされた。
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Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.
(C) Nintendo
TM and (C) 2024 Sesame Workshop
(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
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(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
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(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotabl
【写真】びしょ濡れさらに楽しくなる…マリオの「フード付きタオル」
ウォーターパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』に初登場するポケモン「ギャラドス」が、ソーダ＆パイン味の爽やかスムージーに。迫力ある「ギャラドス」が暴れ、波立っている様子を表現したひんやりデザートとなる。
さらに、夏のパークに欠かせないフード付きタオルや、キリフキファン、サングラス、ひんやりグッズも人気キャラクターのデザインとなり、ラインナップされた。
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