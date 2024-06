ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は11日、 人気コンテンツが勢ぞろいするサマーフェスティバル『NO LIMIT! サマー 2024』(7月3日〜9月1日)の最新情報を発表。期間限定のオリジナル・フードやグッズが公開された。ウォーターパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』に初登場するポケモン「ギャラドス」が、ソーダ&パイン味の爽やかスムージーに。迫力ある「ギャラドス」が暴れ、波立っている様子を表現したひんやりデザートとなる。

`マリオ・カフェ&ストア』には、いちごの甘酸っぱさとソーダののどごしが夏にぴったりの、マリオのスムージーが今年も登場する。また、『ビバリーヒルズ・ブランジェリー』では、以前好評を得たケーキ2種の復活に加え、「ダブルプリン・ミニパフェ」が仲間入り。さらに、夏のパークに欠かせないフード付きタオルや、キリフキファン、サングラス、ひんやりグッズも人気キャラクターのデザインとなり、ラインナップされた。