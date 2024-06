【「ロリポップ! for Gamers」対応ゲーム】6月11日 追加

GMOペパボが運営する「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は6月11日、マルチプレイ専用サーバー「ロリポップ! for Gamers」の対応ゲームにサンドボックスゲーム「Minecraft」、オープンワールド恐竜サバイバルアクション「ARK:Survival Evolved」、サバイバルFPS「Rust」を追加した。

「ロリポップ!レンタルサーバー byGMOペパボ」は、2001年にサービスを開始したレンタルサーバーサービス。2024年4月より初期費用無料、リーズナブルな価格設定で、サーバーの専門知識がなくても簡単にマルチプレイ専用のサーバーを立てることができる機能「ロリポップ! for Gamers」が提供されている。

「ロリポップ! for Gamers」では、マルチプレイ可能なゲームが提供されており、遊びたいゲームを選択すると自動でマルチプレイ専用サーバーがセットアップされる。

今回、「Palworld / パルワールド」に加え、新たに「Minecraft」と「ARK」、「Rust」が対応ゲームに追加されたことにあわせ、プランが拡充された。ゲーム設定をコマンド操作不要で行なえる各ゲーム用のマネージャー機能などの便利な機能も順次提供予定だという。

「ロリポップ! for Gamers」

対応ゲーム

・【追加】「Minecraft(統合版・Java版)」

・【追加】「ARK」

・【追加】「Rust」

・「Palworld / パルワールド」

プラン詳細

Minecraft(統合版・Java版)

すべての「Minecraft」プランにおいて、「Minecraft」内のゲームモードや難易度の変更などの設定の他、チートコマンド有無や無操作のプレーヤーをキックする機能など、サーバー管理者の運用負荷を下げる設定などをコマンド操作不要で行なえる「マインクラフトマネージャー」を利用できる。

※統合版とJava版で一部「マインクラフトマネージャー」の内容が異なる。

【Minecraft(統合版)】

プラン名 料金 2GBプラン 800円/月 4GBプラン 1,500円/月 8GBプラン 3,000円/月

【Minecraft(Java版)】

プラン名 料金 4GBプラン 1,500円/月 8GBプラン 3,000円/月 16GBプラン 4,300円/月

【ARK】

プラン名 料金 8GBプラン 3,000円/月 16GBプラン 4,300円/月 32GBプラン 11,000円/月

【Rust】

プラン名 料金 16GBプラン 4,300円/月 32GBプラン 11,000円/月

【Palworld / パルワールド】

プラン名 料金 16GBプラン 4,300円/月 32GBプラン 11,000円/月

