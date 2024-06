【Vtuberスト6律可杯】6月12日18時より配信予定

ホロライブプロダクションのVTuber・律可(Rikka)さんは、Vtuberによるスト6の大会「Vtuberスト6律可杯」を6月12日18時より配信する。

「Vtuberスト6律可杯」では3チームに分かれて「ストリートファイター6」で競い合うイベント大会。出演者には飛良ひかりさん、葛葉さん、奈羅花さんら15名が参加する。

出演者

チーム 魂の一撃

大将:飛良ひかり

副将:影山シエン

中堅:渋谷ハル

次鋒:とおこ

先鋒:小雀とと

チーム 老

大将:葛葉

副将:天鬼ぷるる

中堅:本間ひまわり

次鋒:天開司

先鋒:アキ・ローゼンタール

チーム SA5

大将:奈羅花

副将:伊波ライ

中堅:獅白ぼたん

次鋒:叶

先鋒:dtto.

※敬称略

【【 #Vスト6律可杯 】神視点会場!!!!!!!!!!!【律可/ホロスターズ】】

(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.