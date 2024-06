フェンダーが、世界初の旗艦店Fender Flagship Tokyoのオープン1周年を記念して、6月26日(水)から7月2日(火)の期間に<FIRST ANNIVERSARY CELEBRATION WEEK>を開催する。期間中に、限定製品の発売やアーティストイベントの開催、そして新キャンペーンの展開などを予定している。<アーティストイベント>1周年を記念し、様々なトピックをテーマにしたストアイベント<Fender Flagship Tokyo First Anniversary Special Event>を開催。イベントには、フェンダーとゆかりのある国内外のゲストを招き、旗艦店1周年を一緒に盛り上げる。



▲1954 STRATOCASTER TEE (Black & White) 販売価格:15,950円(税込) ▲1954 STRATOCASTER TEE (Black & White) 販売価格:15,950円(税込)



▲1954 STRATOCASTER TOTE (Black & White) 販売価格:17,600円(税込) ▲1954 STRATOCASTER TOTE (Black & White) 販売価格:17,600円(税込)



▲Fender Flagship Tokyo Limited West Coast Logo Patch Tote First Anniversary Collection 販売価格:4,400円(税込) ▲Fender Flagship Tokyo Limited West Coast Logo Patch Tote First Anniversary Collection 販売価格:4,400円(税込)



▲Fender Flagship Tokyo Limited West Coast Mug First Anniversary Collection 販売価格:1,870円(税込) ▲Fender Flagship Tokyo Limited West Coast Mug First Anniversary Collection 販売価格:1,870円(税込)



▲Fender Flagship Tokyo Limited West Coast Glass First Anniversary Collection 販売価格:1,320円(税込) ▲Fender Flagship Tokyo Limited West Coast Glass First Anniversary Collection 販売価格:1,320円(税込)



▲Fender Flagship Tokyo Limited Logo Shot Glass First Anniversary Collection 販売価格:1,100円(税込) ▲Fender Flagship Tokyo Limited Logo Shot Glass First Anniversary Collection 販売価格:1,100円(税込)



※写真はアーティストのオリジナルギターとなり、実際の販売製品とは色が異なります。 ※写真はアーティストのオリジナルギターとなり、実際の販売製品とは色が異なります。

●6月26日(水): 須田亜香里SKE48在籍時にはチームEのリーダーを務め、現在ではバラエティやワイドショーへの出演に加え、ソロライブでギターを披露するなど音楽活動も精力的に行う須田亜香里が登場し、アコースティックライブ&トークを実施。トークセッションでは「須田亜香里にとってのアコースティックギターとは?」などアコースティックギターにまつわる話が披露されるほか、今やトレードマークともなっている自身のアコースティックギターを用いた弾き語りもある。詳細&応募: https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240626/●6月28日(金): Silica Gel今、韓国で絶大な人気と実力を誇る4人組サイケデリックロックバンドSilica Gelが登場し、FenderNews人気企画「SESSIONS in TOKYO」の公開収録を実施。詳細&応募: https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240628/●6月30日(日): Billyrrom「Fender Next 2024」の日本代表にも選出された次世代の気鋭アーティストBillyrromが登場し、FenderNews人気企画「SESSIONS in TOKYO」の公開収録を実施。詳細&応募: https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240630/●7月1日(月): 超十代メンバー(百瀬拓実・実熊瑠琉・沢田京海・もか・まほこ)ゲストアーティスト:井上苑子さまざまなジャンルで活躍している十代が集まり多彩な活動を繰り広げている「超十代」から、百瀬拓実、実熊瑠琉、沢田京海、もか、まほこの5名が登場し、昨年末から猛練習をしていたギターの発表会を行う。ゲストアーティストとしてシンガーソングライターの井上苑子も登場する。詳細&応募: https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240701/●7月2日(火): 春畑道哉(TUBE)TUBEのギタリスト春畑道哉が登場。Fender Flagship Tokyoでは、オープン1周年を記念し、2003年にリリースされた春畑の初代シグネイチャーモデルであり日本人初のCustom Shop製シグネイチャーモデルでもあるMichiya Haruhata Stratocaster(White Blonde)がリバイバルし、期間限定でオーダーを受け付けることが決定。オーダー期間である1週間の最終日に、春畑本人が登場する。詳細&応募: https://fendernews.jp/fender-flagship-tokyo-special-event-20240702/<オープン1周年を記念した限定ギターやライフスタイル商品が登場>1周年を記念した限定ギターやアパレル、ライフスタイル商品を6月26日(水)より販売。ギター製品に関しては、事前に抽選予約あり。抽選予約の受付は、6月11日(火)より公式サイトにて開始し、6月26日(水)に当選者のみメールにて連絡。抽選予約は、各モデルおひとり様一点限り。<エレクトリックギター>■Made in Japan Fender Flagship Tokyo First Anniversary Urushi Stratocaster, Tsuikoku(販売価格:495,000円/税込)※抽選予約対象製品(抽選申込みサイト: https://jp.research.net/r/FFT_1stAnniv_MIJ )日本古来の塗料である漆を用い、今までにない奥深い漆黒美を実現している唯一無二の存在感を放つオープン1周年を記念した特別な日本製エレクトリックギター。『第53回全国漆器展』にて審査員特別賞を受賞、また「LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2016」にて、長野県代表の匠として選出された最高峰の漆塗り職人のひとりである、未空うるし工芸 岩原裕右とのコラボレーションにより実現。ギターのボディに用いられている独特な斑模様を表現する技法“堆黒(ついこく)”は、国の伝統工芸に指定されている“木曽堆朱(きそついしゅ)”を黒の漆をベースに塗り重ねた、数ある漆塗り技法の中でも最も塗り回数が多く高い技術が求められる。“たんぽ”という道具を使用し、漆で型を置きその上にいくえにも漆を塗り重ね、最後に平滑に研ぎ上げることで塗り重ねた漆が層になりこの模様を作り出す。ギター本体は、60年代のストラトキャスターをベースに、クロスワイヤー仕様のピックアップ、6点止めのシンクロナイズドトレモロ、ピックアップやトーンなど細部に至るまでFenderの正統な系譜を受け継ぐ。またゴールドのハードウェアだけでなく、ピックガードに施されたゴールドのライン、ノブに刻まれている文字のゴールドの色に至るまでひとつひとつに拘った仕様。最高峰の職人の技術と、Fenderが培ってきた伝統が融合した特別なギターは、限定数量での発売となる。■Made in Japan Art Canvas Hokusai(販売価格:198,000円/税込)※抽選予約対象製品 (抽選申込みサイト: https://jp.research.net/r/FFT_1stAnniv_MIJ )『Art Canvas Esquire(R)』は、“プレイヤー達が自分自身を表現できるように”というコンセプトのもと、敢えてすべてを削ぎ落としたシンプルなギター 『Made in Japan Original Canvas Esquire(R)』に、世界的に活躍するアーティストや日本を代表する画家などのアートを纏ったスペシャルギター。オープン1周年を記念して、世界的な知名度を誇る浮世絵師、葛飾北斎の代表作『富嶽三十六景』の作品の中から3作品をそれぞれボディトップにフィーチャー。※本製品は限定販売ではないが、初回提供数に限りがある。購入希望者が多数の場合は、次回入荷まで待る場合がある。■Fender Flagship Tokyo Limited Pick Tin - Hokusai 351(販売価格:2,640円/税込)神奈川沖浪裏デザインの缶に入った、12種のオリジナルデザイン ピックセットを同時販売。全てのピックには、葛飾北斎の日本画をモチーフとしたデザインが採用され、代表的な風景画を象徴的に切り取ったデザインが4種、北斎漫画の「雀踊り」より躍動感溢れるキャラクターを異なるポーズとカラーで4種、そして古き日本の生活を感じさせる画の登場人物たちにギターやベースを持たせた、ユーモア溢れる“Hokusai People Play Fender”のデザインを4種、合計12種類の異なるデザイン。<アパレル>■F IS FOR FENDER 1954 STRATOCASTER TEE / TOTEFender Flagship Tokyoオープン1周年とストラトキャスター70周年を記念し、Fender社が所有する貴重なヴィンテージコレクションの一本である『Fender Private Vintage Collection 1954 Stratocaster』を本製品のために撮り下ろした写真がプリントされたTシャツとトートバックが限定商品として登場。どちらの商品からもフロントとバックのプリントからは1954年製ストラトキャスターのリアルなヴィンテージ感を細部まで感じることができる。すべて日本製。<ライフスタイル>■FENDER FLAGSHIP TOKYO FIRST ANNIVERSARY LIMITED GOLD & SILVER COLLECTIONオープン以来、ギタリスト、音楽ファン、そしてFenderファンをはじめ、原宿を訪れる多くの方に好評を博しているFenderのドリンクウェアやトートバッグなどのライフスタイルグッズの限定カラーが1周年を記念して登場。トートバッグは、ブラックの内側に防水のコーティングを施したブラックのキャンバス生地にゴールドまたはシルバーの WEST COASTロゴマークを刺繍。グラスは、幅広い飲み物に使える295mlの定番サイズにWEST COASTロゴに加えストラトキャスターがデザイン。ショットグラスは【東京】の文字が入ったお土産にもぴったりのデザインがゴールドまたはシルバーで表現。<FENDER CUSTOM SHOP特別製品>●Fender Custom Shop アーティストモデル 限定リバイバル2003年に限定で発売されたTUBEのギタリスト春畑道哉の伝説のCustom Shop製ギター『Michiya Haruhata Stratocaster White Blonde』が、セレブレーション期間中に特別に復刻することが決定。この希少なモデルは、春畑道哉のシグネチャーモデルとして高い評価を受け、多くのファンから愛されてきた。この『Michiya Haruhata Stratocaster White Blonde』をセレブレーション期間中となる6月26日(水)から7月2日(火)に完全受注生産にて特別販売。また、期間中に実機がストア3階のFender Custom Shop専用フロアにて特別展示。【春畑道哉 コメント】「故ジョン・イングリッシュ氏と共にアイデアを出し合いながら制作された、思い出深い初代シグネイチャーモデルです。たくさんのレコーディング・ステージ等で活躍してきた大切なギターですが、過酷な状況の野外LIVEでも使用するため、だいぶ塗装が焼け迫力が出てきた様に思います。美しいブロンドフィニッシュから時間をかけて渋く育っていく、その時々の様々な表情も楽しめる味わい深い一本です。」製品名:Michiya Haruhata Stratocaster White Blonde販売価格:759,000円(税込)受注期間:2024年6月26日(水)〜7月2日(火)販売場所:Fender Flagship Tokyo 3階 Custom Shop フロア注文/購入方法:Fender Flagship Tokyo にてご注文いただけます。<1周年記念 Fender Custom Shop製ストラトキャスター>2024年は、ストラトキャスターという世界で最も偉大なエレクトリックギターが誕生して70年の節目にあたる、プラチナアニバーサリーイヤー。この記念すべき年を祝い製作された『Limited Edition 70th Anniversary 1954 Stratocaster』は、ボディロワーバウト側(1弦側)にオフセットシームのある2ピースセレクトアッシュボディで、煌びやかなハイエンド、甘いミッドレンジ、引き締まったローエンドが特徴。今回、Fender Flagship Tokyoのオープン1周年記念として、ブラックボディとゴールドハードウェアというシックな組み合わせをセレクトしたモデル『Fender Flagship Tokyo Exclusive 70th Anniversary 1954 Strat with Gold Hardware Black (販売価格:740,300円〜916,300円/税込)』の異なる仕様の4製品を特別に用意。フィニッシュには、New Old Stockとフラッシュコートニトロセルロースラッカーが特徴のTime Capsule Package、そしてFender Custom Shopが30年ほどにわたり培ってきた加工技術レリックの数あるバリエーションの中から、程よく大事に扱われてきた状態のJourneyman Relicおよび長年にわたるアグレッシブな演奏によって備えた風合いを持つヘヴィーレリックを特別にラインナップ。*抽選予約対象製品(抽選申込みサイト: https://jp.research.net/r/FFT_1stAnniv_FCS )<1周年記念アーティスト実機展示>ストラトキャスター70周年を迎えたことを記念して、代表的なストラトキャスタープレイヤーとして活躍する国内外のアーティストたちが実際に使用した実機を2階ギャラリーにて展示。旗艦店セレブレーションウィークが始まる6月26日(水)からは、音楽業界を盛り上げる日本人アーティストにフォーカスした下記アーティストのストラトキャスター実機を特別展示。展示期間は6月26日(水)から8月27日(火)まで。●アーティストあの、 長岡亮介、安田章大(SUPER EIGHT)、吉井和哉<アーティスト1周年ビデオメッセージがSNS&ストア屋外LEDで公開>Fenderを愛用するさまざまなアーティストからのお祝いコメントが、Fender日本公式SNS及びFender Flagship Tokyo屋外LEDにて6月26日(水)より公開。●参加アーティストKen(L’Arc~en~Ciel)、MIYAVI、家入レオ、Johnny Stimson、弓木英梨乃、新井和輝(King Gnu)、島袋優(BEGIN)、NAOTO(ORANGE RANGE)、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN)、おいしくるメロンパン、塩塚モエカ(羊文学)、春畑道哉(TUBE)、SILENT SIREN、Rei、atagi (Awsome City Club)、SCANDAL、meiyo、INORAN(LUNA SEA)、w.o.d.、J(LUNA SEA)、崎山蒼志など<#FenderFlagshipTokyo1周年 SNSキャンペーン>6月26日(水)〜7月16日(火)の期間、Fender Flagship Tokyoで撮影した写真や動画に、ハッシュタグ #FenderFlagshipTokyo1周年をつけてインスタグラムまたは TikTokに投稿すれば、合計100名にFender Flagship Tokyo 1周年ロゴ入りマグカップをプレゼント。<来店者全員に1周年記念スペシャルノベルティプレゼント>期間中、来店したお客様に『1周年記念オリジナルうちわ』をもれなくプレゼント。