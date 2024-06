ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は11日、 人気コンテンツが勢ぞろいするサマーフェスティバル『NO LIMIT! サマー 2024』(7月3日〜9月1日)の最新情報を発表した。夏のパークで、クールにリフレッシュできる期間限定ゾーン『メガ・クール・ゾーン』が初登場する。同ゾーンでは、開放感たっぷりのラグーン沿いデッキで、ベンチに座ってひんやり涼しいミストを浴びたり、「ウォーターシューティング・エリア」で的をめがけてウォーターシューターを撃ちまくったりと、子どもから大人まで楽しくクールダウンできるスポットとなる。

このほかパークでは、各所に『クール・ゾーン』を設置。4年ぶりのウォーターパレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』をはじめ、『ワンピース・プレミア・サマー 2024』、初登場のナイト・エンターテイメント『NO LIMIT! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN』、期間限定ライド・アトラクション『鬼滅の刃 XRライド』など、人気コンテンツとのコラボレーションで“超熱狂”“超冒険”する合間に立ち寄り、クールダウンしてほしいと呼びかけている。WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLCTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios.(C)2024 Pokemon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション(C) HYBE JAPAN. All Rights Reserved. Distributed By BIGHIT MUSIC/BELIFT LAB/SOURCE MUSIC/PLEDIS ENTERTAINMENT/KOZ Entertainment/ADOR /HYBE LABELS JAPAN(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable