¡Ú°Õ³°¡ÛÈà»á¤¬¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
Èà»á¤Ë¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬²áµî¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´Íý¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢Èà¤¬¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤
Èà¤¬¸µ¥«¥Î¤È·ö²Þ¤ò¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¸µ¥«¥Î¤È¤Î¼ºÇÔÃÌ¤òÏÃ¤¹¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Î¼ºÇÔ¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼»ÅÊ¤µ¤»¤¿¤¤
Èà¤¬¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¼»ÅÊ¤µ¤»¤¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä°¦¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î°Õ¿Þ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¡£
´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤
Èà¤¬¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ö¤ËÈëÌ©¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢Èà¤¬¸µ¥«¥Î¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£