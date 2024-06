ジェジュン、先行公開曲「I AM U」MVを公開…爽やかな日常の裏に秘めた努力

ジェジュンがフルアルバムの発売に先立ち、先行公開曲としてファンソングをリリースした。彼は本日(11日)午後6時、フルアルバム「FLOWER GARDEN」の先行公開曲「I AM U」の音源とミュージックビデオを公開した。6月26日に約2年ぶりにフルアルバム「FLOWER GARDEN」を発売する彼は、収録曲「I AM U」を先行公開し、ニューアルバムへの期待をより一層高めた。

ジェジュンの先行公開曲「I AM U」は、彼がファンと共に送ってきた時間を盛り込んだファンソングだ。特にこの曲は、今年1月に開かれたファンコンサート「2024 KIM JAE JOONG Special J-PARTY Fanconcert "I'M TWENTY" in Seou」でサプライズ公開。公演後、ファンから「I AM U」の発売を望む声が多く上がっていた。これを受けてジェジュンは、ファンにより特別なプレゼントになるように音源だけでなく、ミュージックビデオも制作した。ジェジュンは最近、自身のInstagramにアルバムタイトルである「FLOWER GARDEN」と関連した様々な花の写真を掲載しており、フルアルバムへの関心を高めている。彼はYouTubeチャンネル「ジェチング」、KBS 2TV「新商品販売-ピョンストラン」などのバラエティ番組で新たな姿を披露し、愛されている。また、16日にインスパイア・エンターテインメント・リゾートで開かれる「2024 Weverse Con Festival」に出演する。彼は7月20日と21日の2日間に渡ってソウル奨忠(チャンチュン)体育館で単独コンサート「FLOWER GARDEN in SEOUL」を開催し、ファンと出会う。