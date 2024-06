ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、人気コンテンツが勢ぞろいするサマーフェスティバル「NO LIMIT! サマー 2024」を、7月3日(水)から期間限定で開催。開催に先駆け、期間限定のオリジナルフード&グッズと、パワーアップした“超爽快”ひんやりスポット「メガ・クール・ゾーン」などの最新情報が公開された。■ポケモン&マリオが夏フードに「NO LIMIT! サマー 2024」の目玉コンテンツの1つが、4年ぶりに復活するウォーター・パレード「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」。本パレードに初登場するポケモンのギャラドスが、ソーダ&パイン味の爽やかスムージーになって登場する。

「ギャラドスのぐるぐる!スムージー〜ソーダ&パイン〜」は、迫力あるギャラドスが暴れ、波立っている様子を表現したひんやりデザートだ。そのほか「マリオ・カフェ&ストア」では、いちごの甘酸っぱさとソーダの喉越しが夏にぴったりの、マリオのスムージーを今年も販売。「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」では、以前好評を得たケーキ2種の復活に加え、「ダブルプリン・ミニパフェ」が新登場する。さらに、夏のパークに欠かせないフード付きタオルや、キリフキファン、サングラス、ひんやりグッズも人気キャラクターのデザインがそろう。■合間でリフレッシュをまた夏のパークに、クールにリフレッシュできる「メガ・クール・ゾーン」が、7月1日(月)〜9月1日(日)の期間限定で登場。開放感たっぷりのラグーン沿いデッキで、ベンチに座ってひんやり涼しいミストを浴びたり、「ウォーターシューティング・エリア」で的をめがけてウォーターシューターを撃ちまくったりと、子どもから大人まで楽しくクールダウンできるスポットとなっている。パークでは、今年初登場の「メガ・クール・ゾーン」以外にも、各所に「クール・ゾーン」を設置。この夏は、「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」をはじめ、毎年大好評の「ワンピース・プレミア・サマー 2024」、初登場のナイト・エンターテイメント「NO LIMIT!! サマーダンスナイト with HYBE JAPAN」、期間限定ライド・アトラクション「鬼滅の刃 XRライド」など、人気コンテンツとのコラボレーションが大集結するので、「クール・ゾーン」に立ち寄ってクールダウンしたい。■レストランがリニューアル!さらに映画の世界にどっぷり浸れる『ジュラシック・パーク』のジャングルにひそむ秘密のレストラン「ロストワールド・レストラン」(現在休止中/7月5日リオープン)のメニューがこの夏一新。アメリカンからエスニックまで多様なメニューが展開され、パーク初登場のベトナム麺「ベジタブル・フォープレート」や、“世界一おいしいカレー”として話題になっているマッサマンカレーと、タイ三大カレーの一角を担うレッドカレーを両方味わえる「マッサマン&レッドカレープレート」、噴火する火山をイメージしたターメリックライスと、吠えるT-REXデザインのライスプレートを中央に配した「ジュラシック・ファミリープレート」が登場する。今年も“アツい”夏のパークになりそうだ。(C)2024 Pokemon.(C)1995‐2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.Minions and all related elements and indicia TM &(C) 2024Universal Studios.All rights reserved.(C)NintendoTM &(C) Universal Studios&Amblin Entertainment