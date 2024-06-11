¡ÚMBTI¿ÇÃÇÊÌ¡Û¥±¥ó¥«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡ª¡©¸À¤¤Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æó¿Í¡ÒÂè£±°Ì¡ÁÂè£³°Ì¡Ó
¤¢¤Ê¤¿¤ÈÈà¤ÎÁêÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎÀ³Ê¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¸À¤¤Áè¤¤¤¬Áý¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè3°Ì¡§ENTJ¡Ê»Ø´ø´±¡Ë¤ÎÃËÀ ¡ß INFP¡ÊÃç²ð¼Ô¡Ë¤Î½÷À
ENTJ¤ÎÃËÀ¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢INFP¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿´¤ÎÀ¼¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¶¯°ú¤µ¤È¡¢½÷À¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¤Ç¤â¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤Ð¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Âè2°Ì¡§ESTJ¡Ê´´Éô¡Ë¤ÎÃËÀ ¡ß INFP¡ÊÃç²ð¼Ô¡Ë¤Î½÷À
ESTJ¤ÎÃËÀ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢Êª»ö¤òÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£INFP¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òÄÉµá¤·¡¢´¶¾ð¤ËÀµÄ¾¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Î´è¸Ç¤µ¤È¡¢½÷À¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£Âè1°Ì¤Ï...
Âè1°Ì¤Ï¡¢ESTJ¡Ê´´Éô¡Ë¤ÎÃËÀ ¡ß ISFP¡ÊËÁ¸±²È¡Ë¤Î½÷À¡£
ESTJ¤ÎÃËÀ¤ÏÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¶ÚÆ»Î©¤Æ¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ISFP¤Î½÷À¤Ï¡¢¼«Í³¤ò¹¥¤ß¡¢´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤È¡¢½÷À¤Î¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë