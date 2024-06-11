¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ø¡£¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤ÈÃæ»³¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤Î10Ç¯
¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÈÉáÊ×Åª¤Ç¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥âー¥É¤Ë¤âÉÊ¤è¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤¬2024Ç¯¤ÇÃÂÀ¸10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿Íµ¤¤¬¤Ä¤¡¢º£¤Ê¤ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î10Ç¯¤ò¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÃæ»³¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿»þ¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×´¶¤¸¤¬¤·¤¿
――¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ»³¡¡10Ç¯¤È¤¤¤¦°ì¶èÀÚ¤ê¤Ç²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿»þ¤Ë¡¢10Ç¯Á°¤Ë¥·¥ã¥Ä6·¿¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«²è¼«»¿¤À¤±¤ì¤É¡¢ºÇ½é¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6·¿¤Î¥·¥ã¥Ä
――Åö»þ¤«¤é¥·¥ã¥Ä¤ÏÄ¹¤¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÇä¤ë·×²è¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ»³¡¡¥·¥ã¥Ä¤Ç°é¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£49ºÐ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¥·¥ã¥Ä¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£
――Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï50ºÐ¤òÁ°¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÊÔ½¸¤Ê¤É¤«¤é¥µー¥Ö¤¬¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¾å¼ê¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¡£¤Ç¤â50ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¥ì¥·ー¥Ðー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¥µー¥Ö¤òÂÇ¤Ä¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£49ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÀÄ½¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÃæ»³¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó
――¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ»³¡¡¥¥ã¥ê¥¢±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ä¤Ï30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÏÅ·¿¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢40Âå¸åÈ¾¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤«¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡£50Âå¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±µ¤ÎÏÂÎÎÏ¤¬Â³¤¯¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿»þ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÎ®¹Ô¤Î¤â¤Î¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÍÎÉþ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ÏÁ´ÉôÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿20Ç¯°Ê¾å¤ÏÉþ¤òºî¤ë¡á¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î½¤¹Ô´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
――Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤Ï¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³¡¡²¿»ö¤Ë¤â¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¹©¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¦¿Í¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç³Ø¤Ó¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¹©¾ì¤äÀ¸ÃÏ²°¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ç¤Î°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤Î¿´¶
――¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö»þ¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¤Î10Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ»³¡¡Åö»þ¤Ï10Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¡Ú¥í¥ó¥Ïー¥Þ¥ó¡Û¤¬¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë±Ä¶È¤»¤º¤È¤â¼è°úÀè¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ËÀº°ìÇÕ¤Ç¡£ÃÏÊý¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤â¼è°ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÃÌ¤â·ó¤Í¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥ã¥Ä¤¬¼«Ê¬¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÎ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¡£
¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ú¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É ¥Èー¥¥çー¡Û¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¡£º¸¡ÖAGGY Jean Jacket¡×\102,300¡¢±¦¡ÖAGGY Denim Pants¡×\92,400 ¢¨2024Ç¯7·î3Æü¡Ê⽔¡Ë¸ÂÄêÈ¯Çä³«»Ï
――10Ç¯Á°¤È¸½ºß¤ÇÍÎÉþ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ãæ»³¡¡¤³¤Î10Ç¯¤Ç¤Î°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢ÍÎÉþºî¤ê¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¹©¾ì¤µ¤ó¤äÀ¸ÃÏ²°¤µ¤ó¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÇÑ¶È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯Á°¤ÏÆüËÜ¤Î¹©¾ì¤µ¤ó¤Ë¡ÈÍÎÉþ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¡È¹©¾ì¤µ¤ó¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡É¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©¾ì¤µ¤ó¤äÀ¸ÃÏ²°¤µ¤ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç10Ç¯Á°¤Ï1¥«·î～1¥«·îÈ¾¤¯¤é¤¤¤Çºî¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤ÏÈ¾Ç¯¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶¡µë¥µ¥¤¥¯¥ë¤À¤ÈÅ¸¼¨²ñ¤äÇ¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¡µë¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æºî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤òÄü¤á¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――ºÇ¶á¤Ï¤è¤ê¼Â¼û¤Ë±è¤Ã¤¿¶¡µë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ãæ»³¡¡¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¶¡µë¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÃÈ²½¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤è¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥¦ー¥ë¤Î¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Îµ¨Àá´¶¤Ç¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢10Ç¯Á°¤Ï»Â¿·¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤Éº£¤Ï12·î¤Ç¤âHELLO T¥·¥ã¥Ä¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤Ë»þÂå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿2015Ç¯½©Åß¥·ー¥º¥ó
Ãæ»³¡¡Åß¤Ê¤Î¤ËT¥·¥ã¥Ä¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤Ï²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÎÉþ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â4·î¤Ë½é²Æ¤Î¾¦ÉÊ¡¢5·î¤ËÀ¹²Æ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ÎÄê·¿Åª¤ÊMD·×²è¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î»þµ¨¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¶¡µë¥µ¥¤¥¯¥ë¤â´Þ¤á¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤é¤·¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÍÎÉþ¤Ã¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼¡¤Î10Ç¯¤Î¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤Ï¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç
¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖHELLO CREW NECK TEE¡×\27,500
――10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ»³¡¡HELLO T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë40ÂåÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤«¤éT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥¿¥¥·ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯T¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¥¿¥¥·ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÄó°Æ¤·¤¿2018Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó
Ãæ»³¡¡¡Ö»ä¤ÏÃå¤Ê¤¤¤Î¤ËT¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÌÃí¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°ÍÍê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡ÖHELLO TEE PARIS¡×\29,700 ¢¨¥Ö¥é¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤âÍ¤ê
――¼¡¤Î10Ç¯¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤äÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ»³¡¡¤Þ¤ºÆüËÜ¤ÇÍÎÉþ¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î¹©¾ì¤µ¤ó¤âÀ¸ÃÏ²°¤µ¤ó¤â¼é¤ê¤¿¤¤¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï10Ç¯¸å¤â»ä¤¬ÍÎÉþ¤òºî¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î10Ç¯¤Ï¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤¬Î®¹Ô¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¹¹ð¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î10Ç¯¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¸ÜµÒÍÍ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¡Ú¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¥Ö¥ëー¡Û¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅ¹ÊÞ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹©¾ì¤µ¤ó¤äÀ¸ÃÏ²°¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸»º¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
Photograph:ÀîËÜ»Ë¿¥
Senior Writer:ÄÅÅçÀé²Â