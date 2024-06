セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『フィニアスとファーブ』 Lぬいぐるみ “エージェントP”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『フィニアスとファーブ』 Lぬいぐるみ “エージェントP”

登場時期:2024年6月7日(金)より順次

サイズ:全長約15×15×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

天才的な頭脳と創造力を持つ兄弟たちが繰り広げる、ハチャメチャな日々を描いたディズニーアニメ「フィニアスとファーブ」シリーズ。

「エージェントP」は普段、「フィニアス」「ファーブ」兄弟のペットであるカモノハシの「ペリー」として生活しています!

そんな「エージェントP」のぬいぐるみが、セガプライズに登場です。

ひみつそしき「The O.W.C.A」に所属する「エージェントP」は、変装の達人。

キリッとした表情をみせ、帽子をかぶった姿が印象的なプライズです☆

根強い人気を誇る「フィニアスとファーブ」シリーズの「エージェントP」がぬいぐるみになって登場。

セガプライズの『フィニアスとファーブ』 Lぬいぐるみ “エージェントP”は、2024年6月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

