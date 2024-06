「さすガねっと」と新たに連携！TEPCO i-フロンティアズ「引越れんらく帳」

TEPCO i-フロンティアズが東京電力エナジーパートナーから受託し運営する、引越し手続きのワンストップサービス「引越れんらく帳」では、2024年6月10日(月)より大阪ガスが提供するインターネットサービス「さすガねっと」と新たに連携します。

これにより、「さすガねっと」の提供エリアである近畿2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)のお客様が、引越しの際に選択できるインターネットサービスが増え、引越し手続きの負担軽減に繋げることができます。

【大阪ガス インターネットサービス「さすガねっと」について】

希望に合わせてプランを選べる!

大阪ガスでは、インターネットをもっと快適にしたい、もっと安くしたいなど。

お客さまの希望やライフスタイルに合わせて選べるプランを用意されています。

・めちゃはやプラン

・はやとくプラン

・とくとくプラン

ガスとセットならずっとおトク!

「さすガねっと」への切り替えを多彩な契約特典でサポート。

さらに、ガスとセットで使用なら割引サービスで 月額料金がずっとおトク。

ガスとセットでの利用がおすすめです。

「さすガねっと」サービス詳細ページ

https://home.osakagas.co.jp/internet/index.html

【転居者、及び、手続先事業者にとっての効果】

本サービスは、引越し手続きにおいて発生する以下の課題を解決します。

<転居者>

・引越しは、荷造り・掃除・挨拶等、限られた時間の中でやらなければならない事がたくさんあるため、電気・ガス・水道・インターネット等の手続きは簡単に済ませたい。

・電話をしても窓口が混み合っていてなかなかつながらない。

・受付時間内に電話をかけられない。

事業者への手続き漏れが発生する。

<事業者>

・引越し繁忙期における、コールセンターの人員不足や電話による引越し手続き対応コストの高騰。

【利用の流れ】

初期設定として、「引越れんらく帳(https://www.hikkoshi-line.com/)」に会員登録が必要です。

「引越れんらく帳」で会員登録し初期設定を完了すると、引越先、または、引越元の住所に対応する事業者がリストアップされ表示されます。

【サービス情報】

引越れんらく帳は、主要なライフラインの引越し手続きのワンストップサービスとして、2002年に経済産業省主導で開始し、TEPCO i-フロンティアズがサービス運営を行なっています。

国内において引越しが最も多い関東圏においては、ライフラインの引越し手続きを行うデファクトサービスとして行政機関を中心に認知されています。

「引越れんらく帳」は政府・デジタル庁とともに「引越しワンストップサービス」の検討・普及を行うプラットフォーム事業者にも採択されています。

