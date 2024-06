東京工芸大学は、2024年6月17日(月)〜6月28日(金)の期間、本学で学ぶ留学生に向けて、学生食堂「MESA」で故郷の味を楽しんでもらう「留学生フェア」を開催します。

本企画は、厚木キャンパス学生課と東京工芸大学生活協同組合の共催で行われます。

東京工芸大学「留学生フェア」

本企画は、母国を離れて日本で勉強に励む留学生に母国の懐かしい味を楽しんでもらい、日本人学生には留学生たちの故郷の味に触れてもらうことで、お互いの交流促進を目的に毎年企画されています。

留学生の多くがアジア圏の出身ということから、中国、韓国、インド各国の料理総数12品が提供されます。

また、留学生には日本食文化を知ってもらう機会として、日本の牛すき焼き風包み揚げなども提供されます。

本企画の期間中には、留学生と日本人学生および教職員との交流会として、留学生交流会も開催されます。

留学生交流会は、ゲームや食事会を通して交流を深め、留学生たちに日本での大学生活を安心して楽しく送ってもらうことを目的に毎年開催しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 故郷の料理を提供!東京工芸大学「留学生フェア」 appeared first on Dtimes.