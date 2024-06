ATEEZ、米『The Kelly Clarkson Show』に出演！圧巻のパフォーマンスで世界中のファンを魅了

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ATEEZ、10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』が世界各国のチャートを席巻!

ATEEZが、6月10日(現地時間)に米・NBC『ケリー・クラークソン・ショー(The Kelly Clarkson Show)』に出演し、10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』のタイトル曲「WORK」のステージを披露した。

先立って発表された、ATEEZが『The Kelly Clarkson Show』に出演するという情報は、SNSで爆発的な反響に。番組はアメリカのテレビ業界で最高の権威とされる授賞式「エミー賞」を何度も受賞するほど熱い人気を得ており、全世界のファンの期待を高めていた。

この日、洗練されたビジュアルで視聴者を瞬く間に魅了したATEEZは、タイトル曲「WORK」の歌詞にふさわしい、多彩な表情演技で“パフォーマンスの職人”らしい熟練した実力を発揮。完全無欠の歌唱力で、強烈なインパクトを残した。

さらに、ジェスチャーから振り付けまで緻密に構成されたパフォーマンスを披露。ATEEZだけのアイデンティティを示した。

10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』は発売後、韓国・HANTEOチャートリアルタイム及び、週間フィジカルアルバムチャート、CIRCLEチャートの週間および月間アルバムチャート、Bugsデイリーアルバムチャート、オリコンデイリーおよび週間アルバムチャートはもちろん、ワールドワイドiTunesアルバムチャートとヨーロピアンiTunesアルバムチャートにおいて、すべて1位を獲得。

さらに、今作は米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」で2位を記録、ATEEZはアルバム4作連続で同チャートのTOP3に名を連ねたことで大きな注目を集め、英「オフィシャルアルバムチャート」においても4位を獲得、ベルギーのウルトラトップ(Ultratop)「ワロニア」アルバムチャート3位、フランスアルバム協会(SNEP)「トップアルバム」チャート4位、ドイツ公式音楽チャート(Offizielle Deutsche Charts)「トップ100アルバム」6位など、全世界のチャートで格別な人気を証明した。

なお、ATEEZは世界的な音楽フェス『MAWAZINE』『SUMMER SONIC 2024』をはじめ、2024年北米ツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』などを通じて、世界中のファンと交流を図る予定だ。

