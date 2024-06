IU、クアラルンプールでの公演が大盛況！ファンへの愛情溢れるステージを披露

IUがワールドツアーの一環として開催したクアラルンプールでの単独コンサートを成功裏に終えた。彼女は8日と9日の2日間、クアラルンプールのアシアタ・アリーナ(Axiata Arena)で「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT IN KUALA LUMPUR」を開催した。クアラルンプール公演のオープニングステージは「Holssi」で、IUは現地のキッズダンサーたちとともに可愛らしいステージを披露した。観客はリフトに乗って登場したIUに情熱的な歓声と拍手を送り、ペンライトを振りながら歓迎した。

公演の序盤、IUは「お元気でしたか? 5年前にクアラルンプールで開催した公演の映像をたくさん見てきました。皆さんの笑顔が思い浮かんで、私にとってとても愛らしい記憶です」と挨拶した。続いて「BBIBBI」「Obliviate」「Celebrity」「Blueming」「eight」「Coin」「I stan U」「Havana」「Through the Night」「Shopper」「Above the time」「You & I」「Love wins all」「Shh..」など、多彩はヒット曲をライブで披露したのはもちろん、「Blueming」のステージでは綺麗な花を、「Coin」のステージでは幸運のコインを観客にそれぞれプレゼントし、目を引いた。「Meaning of you」のステージではIUもファンも手でハートを作り、微笑ましい雰囲気を漂わせた。その後のアンコールでは、初日は「Hold my hand」「Someday」「Friday」「Leon」「Palette」、翌日には「Knees」「The Shower」「LILAC」「Every End of the Day」「Palette」を選曲し、観客を魅了した。クアラルンプール公演はチケットの予約からサイトのサーバーがダウンしたり、同時接続者82万人という数字を記録しただけに、本公演でもファンの反応は熱かった。公演前から掛け声をしていたファンたちは、サプライズイベントはもちろん、全曲の韓国語の歌詞を練習してみんなで歌った。IUは一生懸命に勉強した現地語で応援してくれるファンに感謝の気持ちを伝えた。クアラルンプールでの単独コンサートを終えたIUは、続いてロンドンを訪問する予定だ。